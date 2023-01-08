ФОТО. Полузащитник Ман Юнайтед вышел на поле в боксерах бренда Роналду

В пятницу, 6 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу между «Манечстер Юнайтед» и «Эвертоном». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «красных дьяволов».

На 71-й минуте игры на поле появился полузащитник «МЮ» Алехандро Гарначо, который заменил Антони Марсьяля. Игрок привлек внимание своим выбором одежды, а точнее выбором боксеров.

Дело в том, что Гарначо надел боксеры бренда Криштиану Роналду «CR7». Отметим, что Криштиану рассорился с руководством «МЮ» и покинул клуб в ноябре 2022 года.