Испания08 января 2023, 00:59 | Обновлено 08 января 2023, 01:09
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Эспаньол – Жирона – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Испании
08 января 2023, 00:59 | Обновлено 08 января 2023, 01:09
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В матче 16-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» и «Жирона» сыграли вничью со счетом 2:2.
«Эспаньол» набрал 14 очков и ведет борьбу за выживание (18-е место). «Жирона» имеет 18 баллов (12-е место).
Ла Лига. 16-й тур, 7 января
Эспаньол – Жирона – 2:2
Гол: Пуадо, 51, Хоселу, 76 – Тони, 32, Эррера, 85.
Видео голов и обзор матча
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Жирона).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Эспаньол).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Пуадо (Эспаньол).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Тони Вилья (Жирона).
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