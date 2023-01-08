Феерит на родине. Восходящая бразильская звезда заинтересовал Днепр-1

19-летний бразильский футболист Луис Энрике Хоффманн, в Бразилии более известен как Зиньо, попал в сферу интересов украинского футбольного клуба «Днепра-1».

Игрок выступает за молодежный состав «Гремио». О нем стало известно благодаря отличной игре на Кубке Сан-Паулу. К слову, в последнем матче команды 5 января он забил один гол. О нем активно начала писать бразильская пресса, что и привлекло внимание украинского клуба, пишет A Hora.

Ранее «Днепр-1» официально объявил о том, что Громов и Бусанелло покинули команду. Отметим, что «Днепр-1» занимает первое место в таблице УПЛ после первой половины сезона.