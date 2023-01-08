Необязательная ничья. Интер потерял важные очки в матче с Монцей
Хозяева поля в матче 17-го тура Серии A спаслись на 90+3 минуте
В матче 17-го тура чемпионата Италии «Интер» не сумел на выезде обыграть «Монцу».
Игра завершилась вничью со счетом 2:2. Хозяева поля спаслись на 90+3 минуте.
Интер потерял важные очки в борьбе за скудетто. Нерадзурри набрали 34 очка и занимают 4-е место
Лидеры Серии A: Наполи (41), Ювентус (37), Милан (36), Интер (34), Лацио, Рома (по 30), Аталанта (28).
Серия А. 17-й тур, 7 января
Монца – Интер – 2:2
Гол: Чуррия, 11, Кальдирола, 90+3 – Дармиан, 10, Мартинес, 22.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Дармиан, 10 мин.
ГОЛ! 1:1. Чуррия, 11 мин.
ГОЛ! 1:2. Мартинес, 22 мин.
ГОЛ! 2:2 Кальдирола, 90+3 мин.
События матча
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