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Чемпионат Италии
Монца
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Италия
08 января 2023, 00:23 | Обновлено 08 января 2023, 00:50
28
0

Необязательная ничья. Интер потерял важные очки в матче с Монцей

Хозяева поля в матче 17-го тура Серии A спаслись на 90+3 минуте

08 января 2023, 00:23 | Обновлено 08 января 2023, 00:50
28
0
Необязательная ничья. Интер потерял важные очки в матче с Монцей
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Интер» не сумел на выезде обыграть «Монцу».

Игра завершилась вничью со счетом 2:2. Хозяева поля спаслись на 90+3 минуте.

Интер потерял важные очки в борьбе за скудетто. Нерадзурри набрали 34 очка и занимают 4-е место

Лидеры Серии A: Наполи (41), Ювентус (37), Милан (36), Интер (34), Лацио, Рома (по 30), Аталанта (28).

Серия А. 17-й тур, 7 января

Монца – Интер – 2:2

Гол: Чуррия, 11, Кальдирола, 90+3 – Дармиан, 10, Мартинес, 22.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Дармиан, 10 мин.

ГОЛ! 1:1. Чуррия, 11 мин.

ГОЛ! 1:2. Мартинес, 22 мин.

ГОЛ! 2:2 Кальдирола, 90+3 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Калдирола (Монца).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Patrick Ciurria (Монца).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Дармиан (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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