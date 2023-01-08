Необязательная ничья. Интер потерял важные очки в матче с Монцей

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Интер» не сумел на выезде обыграть «Монцу».

Игра завершилась вничью со счетом 2:2. Хозяева поля спаслись на 90+3 минуте.

Интер потерял важные очки в борьбе за скудетто. Нерадзурри набрали 34 очка и занимают 4-е место

Лидеры Серии A: Наполи (41), Ювентус (37), Милан (36), Интер (34), Лацио, Рома (по 30), Аталанта (28).

Серия А. 17-й тур, 7 января

Монца – Интер – 2:2

Гол: Чуррия, 11, Кальдирола, 90+3 – Дармиан, 10, Мартинес, 22.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Дармиан, 10 мин.

ГОЛ! 1:1. Чуррия, 11 мин.

ГОЛ! 1:2. Мартинес, 22 мин.

ГОЛ! 2:2 Кальдирола, 90+3 мин.