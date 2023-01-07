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Чемпионат Испании
Мальорка
07.01.2023, FT 1 : 0
Вальядолид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 января 2023, 22:35 | Обновлено 07 января 2023, 22:41
55
0

Мальорка – Вальядолид – 1:0. Победный мяч на 90+4 мин. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Испании

07 января 2023, 22:35 | Обновлено 07 января 2023, 22:41
55
0
Мальорка – Вальядолид – 1:0. Победный мяч на 90+4 мин. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдон Пратс

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Мальорка» обыграла «Вальядолид» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Абдон Пратс для хозяев поля на 90+4 минуте.

«Мальорка» набрала 22 очков и замыкает топ-10. У «Вальядолида» осталось 17 очков (15-е место).

Ла Лига. 16-й тур, 7 января

Мальорка – Вальядолид – 1:0

Гол: Пратс, 90+4.

Видео гола и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Абдон (Мальорка).
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Источник Sport.ua
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