07.01.2023, FT 1 : 0
Испания07 января 2023, 22:35 | Обновлено 07 января 2023, 22:41
55
0
Мальорка – Вальядолид – 1:0. Победный мяч на 90+4 мин. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Испании
07 января 2023, 22:35 | Обновлено 07 января 2023, 22:41
55
0
В матче 16-го тура чемпионата Испании «Мальорка» обыграла «Вальядолид» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Абдон Пратс для хозяев поля на 90+4 минуте.
«Мальорка» набрала 22 очков и замыкает топ-10. У «Вальядолида» осталось 17 очков (15-е место).
Ла Лига. 16-й тур, 7 января
Мальорка – Вальядолид – 1:0
Гол: Пратс, 90+4.
Видео гола и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Абдон (Мальорка).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 07 января 2023, 18:35 33
Sport.ua вместе с читателями определяет лучшего спортсмена года
Футбол | 07 января 2023, 19:30 6
Михаил ответил на вопрос в Instagram
Футбол | 07.01.2023, 17:38
Футбол | 07.01.2023, 21:03
Теннис | 06.01.2023, 23:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.01.2023, 20:20 19
06.01.2023, 14:30
06.01.2023, 04:36 4
05.01.2023, 17:25 47
06.01.2023, 06:15 29
06.01.2023, 16:53 3
06.01.2023, 07:05 14
06.01.2023, 00:18 2