Брентфорд проиграл Вест Хэму в Кубке Англии. Ярмолюк остался в резерве

7 января команды проводят матчи 1/32 финала Кубка Англии.

Брентфорд проиграл Вест Хэму с минимальным счетом (0:1).

Украинский хавбек Егор Ярмолюк весь матч провел в резерве команды хозяев поля.

В парах, матчи которых завершились вничью, будет назначена переигровка, по правилам Кубка Англии.

Кубок Англии

1/32 финала, 7 января

Брентфорд – Вест Хэм – 0:1

Гол: Бенрама, 79

Гримсби Таун – Бертон Альбион – 1:0

Ковентри – Рэксхем – 3:4

Лутон Таун – Уиган – 1:1

Шеффилд Уэнсдей – Ньюкасл – 2:1