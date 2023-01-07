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Кубок Англии
Брентфорд
07.01.2023, FT 0 : 1
Вест Хэм
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Англия
07 января 2023, 21:30 | Обновлено 07 января 2023, 22:56
288
1

Брентфорд проиграл Вест Хэму в Кубке Англии. Ярмолюк остался в резерве

7 января команды проводят матчи 1/32 финала Кубка Англии

07 января 2023, 21:30 | Обновлено 07 января 2023, 22:56
288
1
Брентфорд проиграл Вест Хэму в Кубке Англии. Ярмолюк остался в резерве
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января команды проводят матчи 1/32 финала Кубка Англии.

Брентфорд проиграл Вест Хэму с минимальным счетом (0:1).

Украинский хавбек Егор Ярмолюк весь матч провел в резерве команды хозяев поля.

В парах, матчи которых завершились вничью, будет назначена переигровка, по правилам Кубка Англии.

Кубок Англии

1/32 финала, 7 января

Брентфорд – Вест Хэм – 0:1

Гол: Бенрама, 79

Гримсби Таун – Бертон Альбион – 1:0

Ковентри – Рэксхем – 3:4

Лутон Таун – Уиган – 1:1

Шеффилд Уэнсдей – Ньюкасл – 2:1

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Кубок Англии по футболу Брентфорд Вест Хэм Егор Ярмолюк Гримсби Таун Бертон Альбион Ковентри Рэксхем Лутон Таун Уиган Шеффилд Уэнсдей Ньюкасл Саид Бенрама
Источник Sport.ua
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donnerwetter
Потому что Хэм играл в бело-красном против красно белых, а не как Ливер - в зелёном.    Одна обрезка и Саид не простил...
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