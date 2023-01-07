Англия07 января 2023, 21:30 | Обновлено 07 января 2023, 22:56
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Брентфорд проиграл Вест Хэму в Кубке Англии. Ярмолюк остался в резерве
7 января команды проводят матчи 1/32 финала Кубка Англии
07 января 2023, 21:30 | Обновлено 07 января 2023, 22:56
288
1
7 января команды проводят матчи 1/32 финала Кубка Англии.
Брентфорд проиграл Вест Хэму с минимальным счетом (0:1).
Украинский хавбек Егор Ярмолюк весь матч провел в резерве команды хозяев поля.
В парах, матчи которых завершились вничью, будет назначена переигровка, по правилам Кубка Англии.
Кубок Англии
1/32 финала, 7 января
Брентфорд – Вест Хэм – 0:1
Гол: Бенрама, 79
Гримсби Таун – Бертон Альбион – 1:0
Ковентри – Рэксхем – 3:4
Лутон Таун – Уиган – 1:1
Шеффилд Уэнсдей – Ньюкасл – 2:1
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