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Кубок Англии
Мидлсбро
07.01.2023, FT 1 : 5
Брайтон
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Англия
07 января 2023, 18:59 | Обновлено 07 января 2023, 19:07
403
0

Де Дзерби на высоте. Брайтон отгрузил Мидлсбро 5 мячей в Кубке Англии

7 января команды проводят матчи 1/32 финала национального кубка

07 января 2023, 18:59 | Обновлено 07 января 2023, 19:07
403
0
Де Дзерби на высоте. Брайтон отгрузил Мидлсбро 5 мячей в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

7 января команды проводят матчи 1/32 финала Кубка Англии.

«Брайтон» в гостях отгрузил «Мидлсбро» 5 мячей. Команда Роберто Де Дзерби, экс-наставника «Шахтера», легко пробилась в следующий раунд.

В парах, матчи которых завершились вничью, будет назначена переигровка, по правилам Кубка Англии.

Кубок Англии

1/32 финала, 7 января

Мидлсбро – Брайтон – 1:5

Голы: Акпом, 13 – Гросс, 8, Лаллана, 29, Макаллистер, 58, 80, Ундав, 88

Другие результаты второго блока матчей:

  • Блэкпул – Ноттингем Форест – 4:1
  • Борхэм Вуд – Аккрингтон – 1:1
  • Борнмут – Бернли – 2:4
  • Ипсвич – Ротерхэм – 4:1
  • Миллуолл – Шеффилд Юнайтед – 0:2
  • Флитвуд – КПР – 2:1
  • Халл Сити – Фулхэм – 0:2
  • Честерфилд – Вест Бромвич – 3:3
  • Шрусбери – Сандерленд – 1:2
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Кубок Англии по футболу Роберто Де Дзерби Брайтон Мидлсбро Блэкпул Ноттингем Форест Борхэм Вуд Аккрингтон Стэнли Борнмут Бернли Ипсвич Ротерхэм Миллуолл Шеффилд Юнайтед Флитвуд Таун Куинз Парк Рейнджерс Халл Сити Фулхэм Честерфилд Вест Бромвич Шрусбери Таун Сандерленд
Источник Sport.ua
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