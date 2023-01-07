Де Дзерби на высоте. Брайтон отгрузил Мидлсбро 5 мячей в Кубке Англии

7 января команды проводят матчи 1/32 финала Кубка Англии.

«Брайтон» в гостях отгрузил «Мидлсбро» 5 мячей. Команда Роберто Де Дзерби, экс-наставника «Шахтера», легко пробилась в следующий раунд.

В парах, матчи которых завершились вничью, будет назначена переигровка, по правилам Кубка Англии.

Кубок Англии

1/32 финала, 7 января

Мидлсбро – Брайтон – 1:5

Голы: Акпом, 13 – Гросс, 8, Лаллана, 29, Макаллистер, 58, 80, Ундав, 88

Другие результаты второго блока матчей: