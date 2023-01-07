Де Дзерби на высоте. Брайтон отгрузил Мидлсбро 5 мячей в Кубке Англии
7 января команды проводят матчи 1/32 финала национального кубка
7 января команды проводят матчи 1/32 финала Кубка Англии.
«Брайтон» в гостях отгрузил «Мидлсбро» 5 мячей. Команда Роберто Де Дзерби, экс-наставника «Шахтера», легко пробилась в следующий раунд.
В парах, матчи которых завершились вничью, будет назначена переигровка, по правилам Кубка Англии.
Кубок Англии
1/32 финала, 7 января
Мидлсбро – Брайтон – 1:5
Голы: Акпом, 13 – Гросс, 8, Лаллана, 29, Макаллистер, 58, 80, Ундав, 88
Другие результаты второго блока матчей:
- Блэкпул – Ноттингем Форест – 4:1
- Борхэм Вуд – Аккрингтон – 1:1
- Борнмут – Бернли – 2:4
- Ипсвич – Ротерхэм – 4:1
- Миллуолл – Шеффилд Юнайтед – 0:2
- Флитвуд – КПР – 2:1
- Халл Сити – Фулхэм – 0:2
- Честерфилд – Вест Бромвич – 3:3
- Шрусбери – Сандерленд – 1:2
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