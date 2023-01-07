КЕЙН – о незабитом пенальти Франции: «Это будет преследовать меня вечно»

Форвард сборной Англии Гарри Кейн рассказал о незабитом пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу против сборной Франции:



«Возможно, я запомню это на всю оставшуюся жизнь, но это часть игры. Это будет преследовать меня вечно, но еще больше пробудило во мне жажду трофеев», – сказал Кейн.



Отметим, что при счете 1:2 на 84-й минуте Кейн не забил пенальти, который мог спасти его команду.

Обзор матча