Чемпионат мира07 января 2023, 20:35 |
364
0
КЕЙН – о незабитом пенальти Франции: «Это будет преследовать меня вечно»
Нападающий сборной Англии уверен, что тот промах пробудил в нем жажду трофеев
07 января 2023, 20:35 |
364
0
Форвард сборной Англии Гарри Кейн рассказал о незабитом пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу против сборной Франции:
«Возможно, я запомню это на всю оставшуюся жизнь, но это часть игры. Это будет преследовать меня вечно, но еще больше пробудило во мне жажду трофеев», – сказал Кейн.
Отметим, что при счете 1:2 на 84-й минуте Кейн не забил пенальти, который мог спасти его команду.
Обзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 07 января 2023, 18:35 33
Sport.ua вместе с читателями определяет лучшего спортсмена года
Футбол | 07 января 2023, 19:30 6
Михаил ответил на вопрос в Instagram
Футбол | 07.01.2023, 21:03
Футбол | 07.01.2023, 11:50
Футбол | 07.01.2023, 17:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.01.2023, 22:03 17
06.01.2023, 23:30
06.01.2023, 14:30
06.01.2023, 20:20 19
06.01.2023, 10:20
05.01.2023, 20:35 6
06.01.2023, 06:15 28
06.01.2023, 04:15