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  4. КЕЙН – о незабитом пенальти Франции: «Это будет преследовать меня вечно»
Чемпионат мира
07 января 2023, 20:35 |
364
0

КЕЙН – о незабитом пенальти Франции: «Это будет преследовать меня вечно»

Нападающий сборной Англии уверен, что тот промах пробудил в нем жажду трофеев

07 января 2023, 20:35 |
364
0
КЕЙН – о незабитом пенальти Франции: «Это будет преследовать меня вечно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард сборной Англии Гарри Кейн рассказал о незабитом пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу против сборной Франции:

«Возможно, я запомню это на всю оставшуюся жизнь, но это часть игры. Это будет преследовать меня вечно, но еще больше пробудило во мне жажду трофеев», – сказал Кейн.

Отметим, что при счете 1:2 на 84-й минуте Кейн не забил пенальти, который мог спасти его команду.

Обзор матча

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