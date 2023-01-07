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Чемпионат Италии
Фиорентина
07.01.2023, FT 2 : 1
Сассуоло
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Италия
07 января 2023, 19:49 | Обновлено 07 января 2023, 20:09
25
0

Фиорентина – Сассуоло – 2:1. Успех фиалок в конце игры. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 17-го тура чемпионата Италии

07 января 2023, 19:49 | Обновлено 07 января 2023, 20:09
25
0
Фиорентина – Сассуоло – 2:1. Успех фиалок в конце игры. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1.

«Фиалки» забили победный мяч в компенсированное время. С пенальти отличился Николас Гонсалес.

«Фиорентина» набрала 23 очка (9-е место). У «Сассуоло» осталось 16 очков (16-я позиция).

Серия А. 17-й тур, 7 января

Фиорентина – Сассуоло – 2:1

Голы: Сапонара, 48, Гонсалес, 90+1 (пен) – Берарди, 57 (пен)

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Сассуоло).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Сапонара (Фиорентина).
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Фиорентина Сассуоло чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Риккардо Сапонара Николас Гонсалес Доменико Берарди
Источник Sport.ua
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