07.01.2023, FT 2 : 1
Италия07 января 2023, 19:49 | Обновлено 07 января 2023, 20:09
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Фиорентина – Сассуоло – 2:1. Успех фиалок в конце игры. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 17-го тура чемпионата Италии
07 января 2023, 19:49 | Обновлено 07 января 2023, 20:09
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В матче 17-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1.
«Фиалки» забили победный мяч в компенсированное время. С пенальти отличился Николас Гонсалес.
«Фиорентина» набрала 23 очка (9-е место). У «Сассуоло» осталось 16 очков (16-я позиция).
Серия А. 17-й тур, 7 января
Фиорентина – Сассуоло – 2:1
Голы: Сапонара, 48, Гонсалес, 90+1 (пен) – Берарди, 57 (пен)
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Сассуоло).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Сапонара (Фиорентина).
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