АРТЕТА – о трансфере Мудрика: «Футболисты сами решают, где им играть»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал потенциальный переход Михаила Мудрика из «Шахтера».



«Ничего нового сказать не могу. В конце концов футболисты сами решают, где им играть», – сказал Артета.



По информации многих источников, «Шахтер» хочет за Михаила не менее 100 миллионом евро и даже угрожает отложить переговоры до лета, если предложения не будут удовлетворять «горняков».



Агент Мудрика ранее говорил о том, что 100 миллионов евро – неадекватная цена за его клиента, но Мудрик не собирается пропускать сборы с «Шахтером».