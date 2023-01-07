АРТЕТА – о трансфере Мудрика: «Футболисты сами решают, где им играть»
Главный тренер «Арсенала» намекает, что украинец хочет выступать за «канониров»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал потенциальный переход Михаила Мудрика из «Шахтера».
«Ничего нового сказать не могу. В конце концов футболисты сами решают, где им играть», – сказал Артета.
По информации многих источников, «Шахтер» хочет за Михаила не менее 100 миллионом евро и даже угрожает отложить переговоры до лета, если предложения не будут удовлетворять «горняков».
Агент Мудрика ранее говорил о том, что 100 миллионов евро – неадекватная цена за его клиента, но Мудрик не собирается пропускать сборы с «Шахтером».
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