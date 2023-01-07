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  4. АРТЕТА – о трансфере Мудрика: «Футболисты сами решают, где им играть»
Англия
07 января 2023, 19:24 |
1045
0

АРТЕТА – о трансфере Мудрика: «Футболисты сами решают, где им играть»

Главный тренер «Арсенала» намекает, что украинец хочет выступать за «канониров»

07 января 2023, 19:24 |
1045
0
АРТЕТА – о трансфере Мудрика: «Футболисты сами решают, где им играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал потенциальный переход Михаила Мудрика из «Шахтера».

«Ничего нового сказать не могу. В конце концов футболисты сами решают, где им играть», – сказал Артета.

По информации многих источников, «Шахтер» хочет за Михаила не менее 100 миллионом евро и даже угрожает отложить переговоры до лета, если предложения не будут удовлетворять «горняков».

Агент Мудрика ранее говорил о том, что 100 миллионов евро – неадекватная цена за его клиента, но Мудрик не собирается пропускать сборы с «Шахтером».

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Источник Twitter
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