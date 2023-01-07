ВИДЕО. Готов к новому вызову. Реакция Роналду на гол Аль-Насра

ФК «Аль-Наср» из Эр-Рияда выиграл матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи» (2:0).



Из-за 2-матчевой дисквалификации со времен выступлений за «Манчестер Юнайтед» встречу пропускал звездный новичок аравийцев Криштиану Роналду.



Но португальский форвард во время матча находился в зале, крутил педали и смотрел игру своей новой команды.



«Аль-Наср» показал видео, как Роналду радуется второму забитому голу бразильца Андерсона Талиски, который в той встрече оформил дубль.