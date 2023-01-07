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07 января 2023, 18:16 |
671
0

ВИДЕО. Готов к новому вызову. Реакция Роналду на гол Аль-Насра

Звездный новичок аравийцев уже вовлечен в дело

07 января 2023, 18:16 |
671
0
ВИДЕО. Готов к новому вызову. Реакция Роналду на гол Аль-Насра
Аль-Наср. Криштиану Роналду

ФК «Аль-Наср» из Эр-Рияда выиграл матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи» (2:0).

Из-за 2-матчевой дисквалификации со времен выступлений за «Манчестер Юнайтед» встречу пропускал звездный новичок аравийцев Криштиану Роналду.

Но португальский форвард во время матча находился в зале, крутил педали и смотрел игру своей новой команды.

«Аль-Наср» показал видео, как Роналду радуется второму забитому голу бразильца Андерсона Талиски, который в той встрече оформил дубль.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Андерсон Талиска
Источник Twitter
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