ВИДЕО. Готов к новому вызову. Реакция Роналду на гол Аль-Насра
Звездный новичок аравийцев уже вовлечен в дело
ФК «Аль-Наср» из Эр-Рияда выиграл матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи» (2:0).
Из-за 2-матчевой дисквалификации со времен выступлений за «Манчестер Юнайтед» встречу пропускал звездный новичок аравийцев Криштиану Роналду.
Но португальский форвард во время матча находился в зале, крутил педали и смотрел игру своей новой команды.
«Аль-Наср» показал видео, как Роналду радуется второму забитому голу бразильца Андерсона Талиски, который в той встрече оформил дубль.
Ronaldo's reaction to @talisca_aa’s 2nd Goal 👏🏼🤩 pic.twitter.com/6s1hLRFLAj— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 6, 2023
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