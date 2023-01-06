Дебют откладывается. Роналду – вне заявки Аль-Насра на матч с Аль-Таи

Новый клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» опубликовал заявку на матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи». 37-летнего португальского форварда не оказалось даже на скамейке запасных.

Его отсутствие связано с 2-матчевой дисквалификацией со времен выступлений за «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о том, что «Аль-Наср» готов заплатить большой денежный штраф за нарушение этой дисквалификации.

Матч должен был состояться еще вчера, но был перенесен из-за погодных условий.