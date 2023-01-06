Дебют откладывается. Роналду – вне заявки Аль-Насра на матч с Аль-Таи
Португальца не оказалось даже в запасе
Новый клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» опубликовал заявку на матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи». 37-летнего португальского форварда не оказалось даже на скамейке запасных.
Его отсутствие связано с 2-матчевой дисквалификацией со времен выступлений за «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о том, что «Аль-Наср» готов заплатить большой денежный штраф за нарушение этой дисквалификации.
Матч должен был состояться еще вчера, но был перенесен из-за погодных условий.
🗒 || Starting lineup,@AlNassrFC vs @tai1381 pic.twitter.com/HWx2yCLcl5— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 6, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Ротаня проведет сбор в Италии
Иногда, чтобы получить награду, вовсе не обязательно прилагать сверхусилия