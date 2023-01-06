Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебют откладывается. Роналду – вне заявки Аль-Насра на матч с Аль-Таи
Другие новости
06 января 2023, 17:24 | Обновлено 06 января 2023, 18:11
363
1

Дебют откладывается. Роналду – вне заявки Аль-Насра на матч с Аль-Таи

Португальца не оказалось даже в запасе

06 января 2023, 17:24 | Обновлено 06 января 2023, 18:11
363
1
Дебют откладывается. Роналду – вне заявки Аль-Насра на матч с Аль-Таи
Instagram. Криштиану Роналду

Новый клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» опубликовал заявку на матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи». 37-летнего португальского форварда не оказалось даже на скамейке запасных.

Его отсутствие связано с 2-матчевой дисквалификацией со времен выступлений за «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о том, что «Аль-Наср» готов заплатить большой денежный штраф за нарушение этой дисквалификации.

Матч должен был состояться еще вчера, но был перенесен из-за погодных условий.

По теме:
Обзор несуществующего дебюта Роналду за Аль-Наср собрал 17 млн просмотров
Бывший агент Роналду будет представлять интересы сменщика КриРо в сборной
Слабое звено. Аль-Наср отзаявил форварда, чтобы зарегистрировать Роналду
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подготовка к Евро-2023. Украина U-21 проведет сбор и матч против Италии
Футбол | 06 января 2023, 15:27 0
Подготовка к Евро-2023. Украина U-21 проведет сбор и матч против Италии
Подготовка к Евро-2023. Украина U-21 проведет сбор и матч против Италии

Команда Ротаня проведет сбор в Италии

6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле
Футбол | 05 января 2023, 18:44 1
6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле
6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле

Иногда, чтобы получить награду, вовсе не обязательно прилагать сверхусилия

Снова Кленовые. Канада обыграла Чехию в финале молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей | 06.01.2023, 04:36
Снова Кленовые. Канада обыграла Чехию в финале молодежного ЧМ по хоккею
Снова Кленовые. Канада обыграла Чехию в финале молодежного ЧМ по хоккею
Уступила в борьбе. Костюк проиграла второй ракетке на турнире в Австралии
Теннис | 06.01.2023, 12:01
Уступила в борьбе. Костюк проиграла второй ракетке на турнире в Австралии
Уступила в борьбе. Костюк проиграла второй ракетке на турнире в Австралии
ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
Футбол | 06.01.2023, 14:30
ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dfs2262ar
Ви кожен матч альнасру тепер будете афішувати? Ношо це робити?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МЧМ по хоккею. Чехия в ярком овертайме выбила Швецию и вышла в финал
МЧМ по хоккею. Чехия в ярком овертайме выбила Швецию и вышла в финал
05.01.2023, 00:21
Хоккей
Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
05.01.2023, 08:58 2
Футбол
Роналду избавился от своего агента? Стали известны подробности конфликта
Роналду избавился от своего агента? Стали известны подробности конфликта
05.01.2023, 08:27
Футбол
Доигрался. Ломаченко внесен в список государственных предателей Украины
Доигрался. Ломаченко внесен в список государственных предателей Украины
06.01.2023, 06:15 23
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.01.2023, 04:40
Биатлон
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
04.01.2023, 19:44 39
Футбол
МЧМ по хоккею. США в невероятном матче с 15 шайбами выиграли бронзу
МЧМ по хоккею. США в невероятном матче с 15 шайбами выиграли бронзу
06.01.2023, 00:18 2
Хоккей
Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
05.01.2023, 16:07 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности