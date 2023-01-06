Другие новости06 января 2023, 16:41 |
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Обзор несуществующего дебюта Роналду за Аль-Наср собрал 17 млн просмотров
Не все пользователи YouTube знали о переносе матча
06 января 2023, 16:41 |
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Вчера, 5 января должен был состояться дебют Криштиану Роналду за «Аль-Наср». Однако матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи» был перенесен.
Однако оказалось, что об этом знали далеко не все фанаты 37-летнего португальца. Один из пользователей YouTube выложил «видеообзор» матча, в котором Роналду якобы забил гол и сделал голевой пас. За сутки это видео собрало целых 17 миллионов просмотров.
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