Обзор несуществующего дебюта Роналду за Аль-Наср собрал 17 млн просмотров

Вчера, 5 января должен был состояться дебют Криштиану Роналду за «Аль-Наср». Однако матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи» был перенесен.

Однако оказалось, что об этом знали далеко не все фанаты 37-летнего португальца. Один из пользователей YouTube выложил «видеообзор» матча, в котором Роналду якобы забил гол и сделал голевой пас. За сутки это видео собрало целых 17 миллионов просмотров.