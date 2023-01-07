ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал нападающего и полузащитника

Лондонский «Челси» в субботу оформил два трансфера.



«Синие» объявили об окончательном переходе нападающего «Мольде» Давида Датро Фофана, а также о подписании бразильского полузащитника Андрея Сантоса из клуба «Васко да Гама».



Контракт с 20-летним ивуарийцем Фофана рассчитан до 2029 года с возможностью продления еще на год. По данным Transfermarkt, за него выложили 12 миллионов евро.



За Сантоса, который помог «Васко да Гама» выйти в бразильскую серию А, «Челси» заплатил 12,5 млн евро. Детали соглашения неизвестны.



ФК Челси. Андрей Сантос