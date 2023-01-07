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Англия
07 января 2023, 17:25 | Обновлено 07 января 2023, 18:40
2291
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал нападающего и полузащитника

Давид Датро Фофана и Андрей Сантос стали игроками лондонского клуба

07 января 2023, 17:25 | Обновлено 07 января 2023, 18:40
2291
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал нападающего и полузащитника
ФК Челси. Давид Датро Фофана

Лондонский «Челси» в субботу оформил два трансфера.

«Синие» объявили об окончательном переходе нападающего «Мольде» Давида Датро Фофана, а также о подписании бразильского полузащитника Андрея Сантоса из клуба «Васко да Гама».

Контракт с 20-летним ивуарийцем Фофана рассчитан до 2029 года с возможностью продления еще на год. По данным Transfermarkt, за него выложили 12 миллионов евро.

За Сантоса, который помог «Васко да Гама» выйти в бразильскую серию А, «Челси» заплатил 12,5 млн евро. Детали соглашения неизвестны.


ФК Челси. Андрей Сантос

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Давид Датро Фофана Васко да Гама Челси Андрей Сантос трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Челси
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