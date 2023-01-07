ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал нападающего и полузащитника
Давид Датро Фофана и Андрей Сантос стали игроками лондонского клуба
Лондонский «Челси» в субботу оформил два трансфера.
«Синие» объявили об окончательном переходе нападающего «Мольде» Давида Датро Фофана, а также о подписании бразильского полузащитника Андрея Сантоса из клуба «Васко да Гама».
Контракт с 20-летним ивуарийцем Фофана рассчитан до 2029 года с возможностью продления еще на год. По данным Transfermarkt, за него выложили 12 миллионов евро.
За Сантоса, который помог «Васко да Гама» выйти в бразильскую серию А, «Челси» заплатил 12,5 млн евро. Детали соглашения неизвестны.
ФК Челси. Андрей Сантос
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