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Англия
28 декабря 2022, 18:42 |
961
1

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал лучшего бомбардира норвежского клуба

Давид Датро Фофана присоединится к клубу 1 января 2023 года

28 декабря 2022, 18:42 |
961
1
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал лучшего бомбардира норвежского клуба
Twitter. Давид Датро Фофана

Лондонский футбольный клуб «Челси» объявил о том, что достиг предварительных договоренностей с ФК «Мольде» про трансфер 20-летнего ивуарийского форварда Давида Датро Фофана.

Сообщается, что игрок присоединится к клубу 1 января 2023 года. Как известно, англичане заплатят 12 миллионов евро.

Отметим, что в 2022 году Фофана провел 24 матча в высшей лиге Норвегии и забил 15 голов. Он лучший бомбардир «Мольде».

К слову, вчера, 27 декабря, «Челси» обыграл «Борнмут» со счетом 2:0 в матче 17-го тура АПЛ.

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Давид Датро Фофана Мольде Челси трансферы трансферы АПЛ
Источник Sport.ua
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ZANREGENT1993
А Динамо?)
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