ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал лучшего бомбардира норвежского клуба

Лондонский футбольный клуб «Челси» объявил о том, что достиг предварительных договоренностей с ФК «Мольде» про трансфер 20-летнего ивуарийского форварда Давида Датро Фофана.

Сообщается, что игрок присоединится к клубу 1 января 2023 года. Как известно, англичане заплатят 12 миллионов евро.

Отметим, что в 2022 году Фофана провел 24 матча в высшей лиге Норвегии и забил 15 голов. Он лучший бомбардир «Мольде».

К слову, вчера, 27 декабря, «Челси» обыграл «Борнмут» со счетом 2:0 в матче 17-го тура АПЛ.