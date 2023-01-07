Вопреки законам. В Саудовской Аравии Роналду разрешили запрещенное

Португальский нападающий Криштиану Роналду, который не так давно стал игроком клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда, сможет в Саудовской Аравии жить вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес. Согласно законам страны, жить вместе могут только женатые пары. Как известно, Роналду и Родригес в браке не состоят.

Полиция Саудовской Аравии не будет преследовать Роналду и его спутницу. Впрочем, несмотря на это, Джорджина для проживания в Саудовской Аравии должна будет оформить визу. Для этого «Аль-Наср» должен будет заключить с ней договор о сотрудничестве любого вида. Также спутнице Роналду будет оформлена туристическая виза сроком на 90 дней.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду уже внесен в заявку «Аль-Насра» на сезон-2022/2023 в чемпионате Саудовской Аравии.