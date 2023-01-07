Поворознюк написал сказку про Гордона: «Никто его раньше н**** не посылал»

Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк рассказал новогоднюю сказку о журналисте и телеведущем Дмитрии Гордоне.



«Жил-был один мудак. Ну как мудак – такое каплоухое несчастье. И очень он любил лайки, любил и все, он зарабатывает на этом деньги. Это – подписывайтесь на канал. Он обманывает, ворует, занимается мошенничеством, а вы все это хаваете, подписываетесь и лайкаете.



Однажды он решил сесть мне на плечи и заработать себе больший авторитет, чтобы собрать урожай лайков. Когда он впервые позвонил, я даже не понял, что это он. А я ему как серпом по яйцам – послал его тупо н****. Он был в шоке, никто раньше ему этого не делал. А оно, глупое, взяло и обиделось на меня. Это нужно быть полным дебилом. Если он говорит: «Где я, а где Поворознюк», то почему ты обижаешься на простого сельского парня, пославшего тебя н****? А оно взяло обиделось и начало мне срать под дверью.



И тут мои поклонники звонят мне перед Рождеством и говорят, что каплоухий снова насрал мне – внес меня в «Миротворец». Ну что поделаешь? Такой обидчивый теленок. Всем людям объявили, что я мародер, бандит, вор, уклонист, трижды судимый... А я сижу и думаю: пирамидок не продавал, онкобольных на деньги не кидал (которые перед смертью верили во все святое, что говорил г*ндон), за бабки Ахметова не отпевал Зеленского, мятежа в Вильнюсе не делал (это они там собирались, кого президентом ставить, как там г*ндон должен свои деньги отрабатывать, когда все эти шустеры-х**стеры собирались).



А он берет и пишет на меня доносы, как в 1939 году. Сначала хотел на него очень сильно обидеться, а сейчас начинаю понимать – где я, а где Гордон. Или Г*ндон, я уже не понимаю, какая у него фамилия. А вчера мне снова звонят мои поклонники и говорят, что произошло рождественское чудо – вы исчезли с сайта «Миротворец». Нет ни меня, ни Зеленской. Они что там, блох объелись? Так меня боятся? Такие чудеса бывают на Рождество.



Говорят, что в такой день нужно прощать. Но что-то мне мое православное сердце пока велит так не делать. Такое у меня сельское воспитание. Я живу по принципу «С людьми по-человечески, а с бл***** – по-бл******». Поэтому г*ндон – он и в Африке г*ндон. Байке еще не конец, потому что г*ндону уже пи*****. Г*ндон говорит, что меня не было в списках «Миротворца», что я сам решил пропиарить себя, что я сам себя внес, а сказал, что это сделал г*ндон. После того, как мы обратились в Верховную Раду, в комитет и все органы, меня вынесли из списков. Почему – не знаю», - сказал Поворознюк.

Стоит отметить, что Александр Поворознюк все еще есть на сайте «Миротворец».