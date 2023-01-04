Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
Президент «Ингульца» воспринял за честь включение в базу этого сайта
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал свое попадание в базу «Миротворца».
«Сайт «Миротворец» когда-то клеймил Елену Зеленскую, то для меня большая честь быть заклейменным этими негодяями и стоять с супругой Президента в одном ряду по липовым обвинениям.
1937 год украинцы когда-то пережили. Черные воронки и репрессии тоже. И врагов, прикрывающихся Украиной и патриотизмом, тоже переживем и выбросим из страны! Сначала русаков, потом внутреннюю мерзость», – говорится в сообщении Поворознюка.
Ранее президент Ингульца рассказал, сколько журналист Дмитрий Гордон заплатил, чтобы Поворознюка внесли в базу «Миротворца».
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