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  4. Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
Украина. Премьер лига
04 января 2023, 14:59 |
923
1

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»

Президент «Ингульца» воспринял за честь включение в базу этого сайта

04 января 2023, 14:59 |
923
1
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал свое попадание в базу «Миротворца».

«Сайт «Миротворец» когда-то клеймил Елену Зеленскую, то для меня большая честь быть заклейменным этими негодяями и стоять с супругой Президента в одном ряду по липовым обвинениям.

1937 год украинцы когда-то пережили. Черные воронки и репрессии тоже. И врагов, прикрывающихся Украиной и патриотизмом, тоже переживем и выбросим из страны! Сначала русаков, потом внутреннюю мерзость», – говорится в сообщении Поворознюка.

Ранее президент Ингульца рассказал, сколько журналист Дмитрий Гордон заплатил, чтобы Поворознюка внесли в базу «Миротворца».

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видео Александр Поворознюк Дмитрий Гордон Ингулец Миротворец
Источник Instagram
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Alex196
Хочет выбелиться .Изучает списки кто туда входит 
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