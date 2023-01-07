ПОТТЕР: «У меня есть полная поддержка от владельцев, игроков и персонала»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал свое будущее в клубе. 47-летний специалист высказался о перспективах после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в поединке 19-го тура английской Премьер-лиги.

«Владельцы – миллиардеры, поэтому они довольно умны. Умнее меня, это точно. Таким образом, они понимают проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и направление, в котором мы хотим двигаться. Я здесь четыре месяца, и пять-шесть недель из них были потеряны для клубного футбола.

Думаю, что Пеп [Гвардиола] был год до того, как они что-то выиграли, и Микелю [Артете], и Юргену [Клоппу] потребовалось немного времени. Но, очевидно, по какой-то причине для меня все может быть по-другому. Но я не ставлю перед собой временных рамок. Знаю, какая ответственность возложена на нас здесь.

Но также знаю, на что я способен, и какими качествами обладаю. У меня есть полная поддержка от владельцев, игроков и персонала. И вы можете видеть по нашей поддержке трибун, которая была фантастической, но всегда найдутся люди, которые сомневаются.

Вы ничего не можете сделать, но, конечно, я здесь не для того, чтобы кого-то убеждать. Я здесь для того, чтобы делать свою работу, а потом, если она убедит, тогда все в порядке», – заявил Поттер.