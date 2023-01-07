Испания07 января 2023, 12:30 |
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Где смотреть онлайн матч Ла Лиги Атлетико – Барселона
Центральный матч 16-го тура чемпионата Испании
07 января 2023, 12:30 |
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В воскресенье, 8 января «Атлетико» Мадрид в 16-м туре Ла Лиги дома примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
«Атлетико» – «Барселона». Прогноз и анонс на матч Ла Лиги
Поле 15 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 38 очками в активе. «Атлетико» четвертый с 27 баллами.
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