В воскресенье, 8 января «Атлетико» Мадрид в 16-м туре Ла Лиги дома примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Атлетико» – «Барселона». Прогноз и анонс на матч Ла Лиги

Поле 15 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 38 очками в активе. «Атлетико» четвертый с 27 баллами.