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Испания
07 января 2023, 12:30 |
32
0

Где смотреть онлайн матч Ла Лиги Атлетико – Барселона

Центральный матч 16-го тура чемпионата Испании

07 января 2023, 12:30 |
32
0
Где смотреть онлайн матч Ла Лиги Атлетико – Барселона
ФК Барселона

В воскресенье, 8 января «Атлетико» Мадрид в 16-м туре Ла Лиги дома примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Атлетико» – «Барселона». Прогноз и анонс на матч Ла Лиги

Поле 15 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 38 очками в активе. «Атлетико» четвертый с 27 баллами.

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Источник Sport.ua
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