Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы заслуживали большего»

Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

«Думаю, мы заслуживали большего. Игроки были очень, очень хороши в смысле организации, плана игры, трудовой этики. Вещи, которые должны быть основой в футболе, но люди сомневаются в них, когда вы имеете представление, как мы сделали другой ночью.

Мы были действительно хороши. Я думаю, у нас было больше шансов. У нас были хорошие шансы, а гол не был засчитан. Маркус Рэшфорд, вероятно, был разницей между командами. Индивидуальный талант может сделать это с вами», - сказал Лэмпард.