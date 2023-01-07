Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы заслуживали большего»
Другие новости
07 января 2023, 12:30 | Обновлено 07 января 2023, 12:48
232
0

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы заслуживали большего»

Наставник «Эвертона» – о поражении от «Манчестер Юнайтед»

07 января 2023, 12:30 | Обновлено 07 января 2023, 12:48
232
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы заслуживали большего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Лэмпард

Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

«Думаю, мы заслуживали большего. Игроки были очень, очень хороши в смысле организации, плана игры, трудовой этики. Вещи, которые должны быть основой в футболе, но люди сомневаются в них, когда вы имеете представление, как мы сделали другой ночью.

Мы были действительно хороши. Я думаю, у нас было больше шансов. У нас были хорошие шансы, а гол не был засчитан. Маркус Рэшфорд, вероятно, был разницей между командами. Индивидуальный талант может сделать это с вами», - сказал Лэмпард.

По теме:
Эрик ТЕН ХАГ: «Должны сосредоточиться на следующей игре, а не на трофеях»
Маркус РЭШФОРД: «Кубок – особое соревнование»
Ливерпуль – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Фрэнк Лэмпард Эвертон Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу Манчестер Юнайтед - Эвертон
Источник ITV.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
Футбол | 06 января 2023, 14:30 0
ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли

Легендарный итальянец умер в 58 лет

Врач дал Беседину неправильную таблетку. Динамо проиграло суд Бецко
Футбол | 06 января 2023, 20:20 18
Врач дал Беседину неправильную таблетку. Динамо проиграло суд Бецко
Врач дал Беседину неправильную таблетку. Динамо проиграло суд Бецко

Беседин сдал положительный допинг-тест и был дисквалифицирован на один год

Бомбардир перешел в АПЛ. Саутгемптон подписал форварда сборной Хорватии
Футбол | 07.01.2023, 05:13
Бомбардир перешел в АПЛ. Саутгемптон подписал форварда сборной Хорватии
Бомбардир перешел в АПЛ. Саутгемптон подписал форварда сборной Хорватии
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
Футбол | 06.01.2023, 14:29
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Футбол | 07.01.2023, 11:50
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
05.01.2023, 08:58 2
Футбол
Снова Кленовые. Канада обыграла Чехию в финале молодежного ЧМ по хоккею
Снова Кленовые. Канада обыграла Чехию в финале молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2023, 04:36 4
Хоккей
Поклюка. Йоханнес Бё выиграл спринт, Тищенко попал в топ-30
Поклюка. Йоханнес Бё выиграл спринт, Тищенко попал в топ-30
06.01.2023, 16:53 3
Биатлон
Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
06.01.2023, 11:42 1
Футбол
Ботоксный урод путлер заявил: Украина должна смириться с потерей территорий
Ботоксный урод путлер заявил: Украина должна смириться с потерей территорий
05.01.2023, 20:35 5
Война
Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
05.01.2023, 16:07 33
Футбол
МЧМ по хоккею. США в невероятном матче с 15 шайбами выиграли бронзу
МЧМ по хоккею. США в невероятном матче с 15 шайбами выиграли бронзу
06.01.2023, 00:18 2
Хоккей
Беллингем назван самым дорогим игроком в мире, Холанд за пределами топ-4
Беллингем назван самым дорогим игроком в мире, Холанд за пределами топ-4
05.01.2023, 14:35 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности