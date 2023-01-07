Хавбек Металлиста и дальше будет выступать в Японии

24-летний бразильский полузащитник Паулиньо Бойя, у которого имется контракт с харьковским «Металлистом», продолжит свою карьеру в Японии. Там он, как известно, с лета 2022 года на правах аренды выступает за клуб «Киото Санга».

Японский клуб сообщил, что достиг договоренности с «Металлистом» о продлении арендного соглашения Бойя, которое было рассчитано до 31 декабря 2022 года.