Хавбек Металлиста и дальше будет выступать в Японии
Известны ближайшие план бразильца Паулиньо Бойя
24-летний бразильский полузащитник Паулиньо Бойя, у которого имется контракт с харьковским «Металлистом», продолжит свою карьеру в Японии. Там он, как известно, с лета 2022 года на правах аренды выступает за клуб «Киото Санга».
Японский клуб сообщил, что достиг договоренности с «Металлистом» о продлении арендного соглашения Бойя, которое было рассчитано до 31 декабря 2022 года.
【ニュースリリース】— 京都サンガF.C. (@sangafc) January 6, 2023
パウリーニョ選手 期限付き移籍期間延長のお知らせhttps://t.co/iHNeos6qFA#sanga #京都サンガ pic.twitter.com/pdMg12SKfi
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