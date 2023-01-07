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Украина. Премьер лига
07 января 2023, 11:59 | Обновлено 07 января 2023, 12:01
370
0

Хавбек Металлиста и дальше будет выступать в Японии

Известны ближайшие план бразильца Паулиньо Бойя

07 января 2023, 11:59 | Обновлено 07 января 2023, 12:01
370
0
Хавбек Металлиста и дальше будет выступать в Японии
ФК Киото Санга

24-летний бразильский полузащитник Паулиньо Бойя, у которого имется контракт с харьковским «Металлистом», продолжит свою карьеру в Японии. Там он, как известно, с лета 2022 года на правах аренды выступает за клуб «Киото Санга».

Японский клуб сообщил, что достиг договоренности с «Металлистом» о продлении арендного соглашения Бойя, которое было рассчитано до 31 декабря 2022 года.

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Источник Sport.ua
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