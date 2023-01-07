Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркус РЭШФОРД: «Кубок – особое соревнование»
Англия
07 января 2023, 08:39 | Обновлено 07 января 2023, 08:50
66
0

Маркус РЭШФОРД: «Кубок – особое соревнование»

Форвард «Манчестер Юнайтед» – о победе над «Эвертоном»

07 января 2023, 08:39 | Обновлено 07 января 2023, 08:50
66
0
Маркус РЭШФОРД: «Кубок – особое соревнование»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

25-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над «Эвертоном» (3:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

«Всегда приятно хорошо выступить в Кубке, это - особое соревнование. Приятно, что команда прошла дальше, важно набрать ритм и выигрывать. Наша цель - выиграть трофей, именно для этого мы так напряженно работаем», - сказал Рэшфорд.

Напомним, Рэшфорд отличился в матче голом с пенальти.

По теме:
Эрик ТЕН ХАГ: «Должны сосредоточиться на следующей игре, а не на трофеях»
Ливерпуль – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Ман Юнайтед – Эвертон – 3:1. Курьезная ошибка Де Хеа. Видео голов и обзор
Маркус Рэшфорд Кубок Англии по футболу Эвертон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Эвертон
Источник ITV.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
Футбол | 06 января 2023, 18:56 8
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн

Саудиты не рассчитались с экс-хавбеком «Днепра» Жулиано

ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
Футбол | 06 января 2023, 14:29 19
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых

Мейделин Райт завела аккаунт на OnlyFans и зарабатывает 500 тысяч фунтов в год

ФОТО. В этот день. 84 года назад родился легендарный тренер Лобановский
Футбол | 06.01.2023, 21:25
ФОТО. В этот день. 84 года назад родился легендарный тренер Лобановский
ФОТО. В этот день. 84 года назад родился легендарный тренер Лобановский
«Патерь нет!» На россии подтвердили гибель более полтысячи мобилизованных
Война | 06.01.2023, 11:59
«Патерь нет!» На россии подтвердили гибель более полтысячи мобилизованных
«Патерь нет!» На россии подтвердили гибель более полтысячи мобилизованных
Резников сообщил, какой у россии остался запас ракет
Война | 07.01.2023, 01:45
Резников сообщил, какой у россии остался запас ракет
Резников сообщил, какой у россии остался запас ракет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Доигрался. Ломаченко внесен в список государственных предателей Украины
Доигрался. Ломаченко внесен в список государственных предателей Украины
06.01.2023, 06:15 27
Бокс
Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
05.01.2023, 17:25 47
Футбол
Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
05.01.2023, 12:34 13
Футбол
6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле
6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле
05.01.2023, 18:44 1
Футбол
Роналду избавился от своего агента? Стали известны подробности конфликта
Роналду избавился от своего агента? Стали известны подробности конфликта
05.01.2023, 08:27
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2023, 11:11
Хоккей
Билосюк снялась со спринта на этапе Кубка мира в Поклюке
Билосюк снялась со спринта на этапе Кубка мира в Поклюке
05.01.2023, 15:38 4
Биатлон
Снова Кленовые. Канада обыграла Чехию в финале молодежного ЧМ по хоккею
Снова Кленовые. Канада обыграла Чехию в финале молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2023, 04:36 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности