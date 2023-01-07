Англия07 января 2023, 08:39 | Обновлено 07 января 2023, 08:50
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Маркус РЭШФОРД: «Кубок – особое соревнование»
Форвард «Манчестер Юнайтед» – о победе над «Эвертоном»
07 января 2023, 08:39 | Обновлено 07 января 2023, 08:50
66
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25-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над «Эвертоном» (3:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии.
«Всегда приятно хорошо выступить в Кубке, это - особое соревнование. Приятно, что команда прошла дальше, важно набрать ритм и выигрывать. Наша цель - выиграть трофей, именно для этого мы так напряженно работаем», - сказал Рэшфорд.
Напомним, Рэшфорд отличился в матче голом с пенальти.
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