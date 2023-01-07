Маркус РЭШФОРД: «Кубок – особое соревнование»

25-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над «Эвертоном» (3:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

«Всегда приятно хорошо выступить в Кубке, это - особое соревнование. Приятно, что команда прошла дальше, важно набрать ритм и выигрывать. Наша цель - выиграть трофей, именно для этого мы так напряженно работаем», - сказал Рэшфорд.

Напомним, Рэшфорд отличился в матче голом с пенальти.