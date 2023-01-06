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  4. АНДРИЕВСКИЙ: «При Луческу мы перестали бездумно бить мяч вперед»
Украина. Премьер лига
06 января 2023, 23:23 | Обновлено 06 января 2023, 23:32
245
4

АНДРИЕВСКИЙ: «При Луческу мы перестали бездумно бить мяч вперед»

По словам хавбека, игроки «Динамо» научились строить комбинации через пас

06 января 2023, 23:23 | Обновлено 06 января 2023, 23:32
245
4
АНДРИЕВСКИЙ: «При Луческу мы перестали бездумно бить мяч вперед»
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал о работе под руководством румынского наставника Мирчи Луческу:

«Это, без сомнения, легендарный тренер, за свою карьеру завоевавший большое количество трофеев, поэтому у него точно можно многому научиться.

Что нового он привнес в тренировочный процесс? Прежде всего, не бить бездумно мяч вперед, пытаться разыгрывать комбинации через пас.

Он до тонкостей разбирает нашу игру и соперников на теоретических занятиях. Также у нас должна быть максимальная концентрация – как в матчах, так и на тренировках, даже в самом простом упражнении на держание мяча.

Но самое главное, что он нам дал – это уверенность в своих силах. В первом сезоне после прихода Мистера мы стали чемпионами, а также обладателями Кубка и Суперкубка Украины, и за это мы обязаны именно ему».

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Динамо Киев Александр Андриевский Мирча Луческу
Источник Український футбол
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Комментарии 4
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IronValdemar
"Перш за все, не бити бездумно м’яча вперед" - так вже давно ніхто не грає, якщо для них це досягнення, то перспектив жодних немає.
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+3
Spaceman
Та вони там геть тупі всі - інкубаторні...
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+1
Mykola_nik
Всі футболісти хочуть грати в основі... Андрієвський не виняток, хоче сподобатись тренеру... Але ні той ні той не рівень Динамо
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0
zhyr
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0
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