АНДРИЕВСКИЙ: «При Луческу мы перестали бездумно бить мяч вперед»

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал о работе под руководством румынского наставника Мирчи Луческу:

«Это, без сомнения, легендарный тренер, за свою карьеру завоевавший большое количество трофеев, поэтому у него точно можно многому научиться.

Что нового он привнес в тренировочный процесс? Прежде всего, не бить бездумно мяч вперед, пытаться разыгрывать комбинации через пас.

Он до тонкостей разбирает нашу игру и соперников на теоретических занятиях. Также у нас должна быть максимальная концентрация – как в матчах, так и на тренировках, даже в самом простом упражнении на держание мяча.

Но самое главное, что он нам дал – это уверенность в своих силах. В первом сезоне после прихода Мистера мы стали чемпионами, а также обладателями Кубка и Суперкубка Украины, и за это мы обязаны именно ему».