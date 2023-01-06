АНДРИЕВСКИЙ: «Хотели играть в ЛЧ, а на деле в ЛЕ ни разу не выиграли»

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал о неудачном выступлении киевской команды в еврокубках:

«Сейчас сложно сказать, что именно стало причиной такого негативного результата. Прежде всего, в нашей стране идет война, из-за чего мы много времени вынуждены были провести в дороге, и от этого, бесспорно, страдал тренировочный процесс, подготовка была не такой качественной, как могла быть в родных стенах, на своей базе в Конче-Заспе. Также морально было тяжело, поскольку все ребята переживали за свои семьи, детей и родителей – и это очень сильно влияло.

Можно ли было пройти Бенфику? К физическим кондициям на тот момент никаких нареканий не было – мы были очень хорошо подготовлены, проводили интенсивные тренировки, и никаких проблем с физической формой не было. А вот психологическое состояние, учитывая новости, поступающие из Украины, оставляло желать лучшего.

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При этом Бенфика – очень сильный оппонент, которого по уровню сравним с Аяксом, против которого мы играли при тренерстве Александра Хацкевича, а затем в том сезоне амстердамцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Так вот, учитывая, как Бенфика выступила на нынешнем групповом этапе (первое место в группе с ПСЖ, Юве и Маккаби Х), то лиссабонцам вполне по силам повторить путь «Аякса», как было несколько лет назад.

Чего не хватало? Конечно, наших болельщиков не хватало – это 100%. Но это не должно быть оправданием. Нашей целью было играть в Лиге чемпионов, а на деле получилось, что мы не смогли одержать ни одной победы даже в Лиге Европы. По-моему, на это есть свои причины, но не хочется оправдываться за такое выступление.

Прием в Польше? К приему никаких претензий, все было на самом высоком уровне. В Польше очень тепло приняли как футбольные команды, так и наших граждан-беженцев, которые вынуждены были бежать из Украины. И за это большое спасибо Польше, за такое гостеприимство».