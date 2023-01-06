Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Динамо не против перебраться в Чехию или Бельгию
Украина. Премьер лига
06 января 2023, 18:27 | Обновлено 06 января 2023, 19:13
1594
0

Хавбек Динамо не против перебраться в Чехию или Бельгию

Однако вариантов у Андриевского сейчас нет

06 января 2023, 18:27 | Обновлено 06 января 2023, 19:13
1594
0
Хавбек Динамо не против перебраться в Чехию или Бельгию
ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский готов покинуть киевскую команду ради чемпионата Чехии или Бельгии, но пока что у игрока предложений нет.

«Конечно, играю не так часто, поэтому не могу сказать, что доволен своим положением. Хочется больше играть, но при этом есть свои нюансы. В общем, я на постоянной связи со своим агентом, и если будут интересные варианты, будем подходить и разговаривать с руководством, тренерским штабом. Я хочу играть в футбол, а не сидеть на скамейке запасных.

Контракт действует до 2025 года, так что пока рано думать о его продлении. Конечно, я рад быть в таком клубе, как «Динамо», и если буду играть, то с удовольствием остался бы в Киеве. Если же нет, то буду думать, что делать дальше.

Если бы было предложение от клубов из Бельгии или Чехии, я бы с удовольствием его рассмотрел. И у меня были варианты за то время, что я играю в «Динамо». Но, опять же, чтобы дело перешло от слов к конкретике, нужно согласие тренерского штаба и президента», — сказал Андриевский.

В нынешнем сезоне Андриевский провел 11 матчей.

По теме:
С планами определились. Черноморец запланировал 6 спаррингов в межсезонье
АНДРИЕВСКИЙ: «Хотели играть в ЛЧ, а на деле в ЛЕ ни разу не выиграли»
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
Александр Андриевский Динамо Киев чемпионат Чехии по футболу чемпионат Бельгии по футболу трансферы трансферы УПЛ
Источник Український футбол
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
Футбол | 06 января 2023, 14:29 14
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых

Мейделин Райт завела аккаунт на OnlyFans и зарабатывает 500 тысяч фунтов в год

Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
Футбол | 06 января 2023, 11:42 1
Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет

Джанлука Виалли не сумел справиться с раком

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Трансфер Мудрика? Это современное рабство»
Футбол | 06.01.2023, 12:01
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Трансфер Мудрика? Это современное рабство»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Трансфер Мудрика? Это современное рабство»
Дебют откладывается. Роналду – вне заявки Аль-Насра на матч с Аль-Таи
Футбол | 06.01.2023, 17:24
Дебют откладывается. Роналду – вне заявки Аль-Насра на матч с Аль-Таи
Дебют откладывается. Роналду – вне заявки Аль-Насра на матч с Аль-Таи
ФОТО. Срна в Лондоне на переговорах по Мудрику
Футбол | 05.01.2023, 22:03
ФОТО. Срна в Лондоне на переговорах по Мудрику
ФОТО. Срна в Лондоне на переговорах по Мудрику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
04.01.2023, 19:44 39
Футбол
Крутой камбек. Канада разгромила США и вышла в финал МЧМ по хоккею
Крутой камбек. Канада разгромила США и вышла в финал МЧМ по хоккею
05.01.2023, 07:25
Хоккей
Беллингем назван самым дорогим игроком в мире, Холанд за пределами топ-4
Беллингем назван самым дорогим игроком в мире, Холанд за пределами топ-4
05.01.2023, 14:35 15
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.01.2023, 04:40
Биатлон
Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
05.01.2023, 17:25 47
Футбол
Доигрался. Ломаченко внесен в список государственных предателей Украины
Доигрался. Ломаченко внесен в список государственных предателей Украины
06.01.2023, 06:15 23
Бокс
Поклюка-2023. Джима заняла 19 место в спринте
Поклюка-2023. Джима заняла 19 место в спринте
05.01.2023, 16:30 1
Биатлон
6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле
6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле
05.01.2023, 18:44 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности