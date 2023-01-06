Хавбек Динамо не против перебраться в Чехию или Бельгию

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский готов покинуть киевскую команду ради чемпионата Чехии или Бельгии, но пока что у игрока предложений нет.

«Конечно, играю не так часто, поэтому не могу сказать, что доволен своим положением. Хочется больше играть, но при этом есть свои нюансы. В общем, я на постоянной связи со своим агентом, и если будут интересные варианты, будем подходить и разговаривать с руководством, тренерским штабом. Я хочу играть в футбол, а не сидеть на скамейке запасных.

Контракт действует до 2025 года, так что пока рано думать о его продлении. Конечно, я рад быть в таком клубе, как «Динамо», и если буду играть, то с удовольствием остался бы в Киеве. Если же нет, то буду думать, что делать дальше.

Если бы было предложение от клубов из Бельгии или Чехии, я бы с удовольствием его рассмотрел. И у меня были варианты за то время, что я играю в «Динамо». Но, опять же, чтобы дело перешло от слов к конкретике, нужно согласие тренерского штаба и президента», — сказал Андриевский.

В нынешнем сезоне Андриевский провел 11 матчей.