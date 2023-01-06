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  4. «Решение принимает клуб». Мудрик не собирается пропускать сбор Шахтера
Украина. Премьер лига
06 января 2023, 18:51 | Обновлено 06 января 2023, 19:48
969
4

«Решение принимает клуб». Мудрик не собирается пропускать сбор Шахтера

Алексей Алехин рассказал о ситуации хавбека

06 января 2023, 18:51 | Обновлено 06 января 2023, 19:48
969
4
«Решение принимает клуб». Мудрик не собирается пропускать сбор Шахтера
ФК Шахтер

Алексей Алехин, агент хавбека «Шахтера» Михаила Мудрика, заявил, что игрок не собирается игнорировать тренировочный сбор команды, несмотря на желание футболиста перебраться в одну из команд АПЛ.

«Мудрик является игроком «Шахтера», и решение по его трансферу будет принимать руководство донецкого клуба. Сейчас Михаил готовится ехать с «Шахтером» на сбор. Доверяйте только официальной информации», – отметил Алехин.

На Мудрика сейчас претендуют «Арсенал» и «Челси», но оба клуба пока не готовы заплатить 100 миллионов евро, которые требует украинская сторона.

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Шахтер Донецк Михаил Мудрик Арсенал Лондон Челси Алексей Алехин трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Источник Sportarena
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Комментарии 4
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Анатолий Басов
ФИФА разобрала Шахту, отпустив всех иностранцев во все клубы бесплатно, а на Мудрике хотят отработать. Получается украинцы не такие как бразильцы. К примеру. Один мой товарищ продает машину, выставил цену на шесть тыс дороже чем такая самая крутая тачка стоит, я у него спрашиваю, а чё так дорог? а он мне говорит, что у меня в машине барсетку стырили, а там шесть штук лежало. Так и здесь получается там попали, а день отобьем.
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+3
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Gargantua
вот это сенсация: решение принимает клуб!
а мы то думали )
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+1
DmitrySviridon
Короче Ахметов не собирался продавать Мудрика. Зачем этот цирк устраивать было. позор Ахметову!
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+1
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