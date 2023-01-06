«Решение принимает клуб». Мудрик не собирается пропускать сбор Шахтера

Алексей Алехин, агент хавбека «Шахтера» Михаила Мудрика, заявил, что игрок не собирается игнорировать тренировочный сбор команды, несмотря на желание футболиста перебраться в одну из команд АПЛ.

«Мудрик является игроком «Шахтера», и решение по его трансферу будет принимать руководство донецкого клуба. Сейчас Михаил готовится ехать с «Шахтером» на сбор. Доверяйте только официальной информации», – отметил Алехин.

На Мудрика сейчас претендуют «Арсенал» и «Челси», но оба клуба пока не готовы заплатить 100 миллионов евро, которые требует украинская сторона.