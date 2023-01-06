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  4. Новые проблемы Ливерпуля. Ван Дейк пропустит больше месяца
Англия
06 января 2023, 17:11 |
257
0

Новые проблемы Ливерпуля. Ван Дейк пропустит больше месяца

Юрген Клопп подтвердил травму игрока

06 января 2023, 17:11 |
257
0
Новые проблемы Ливерпуля. Ван Дейк пропустит больше месяца
Sky Sports

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что ведущий защитник команды Вирджил ван Дейк выбыл минимум на четыре недели, но, скорее всего, пропустит больше времени.

Игрока заменили во время недавнего матча АПЛ против «Брентфорда» из-за проблем с подколенным сухожилием. Однако Красные уверены, что ван Дейк будет полностью готов к матчу Лиги чемпионов против «Реала» 21 февраля.

«Ливерпуль» не слишком удачно проводит нынешний сезон чемпионата Англии: команда занимает 6-е место с отставанием от лидера в 16 очков.

В нынешнем сезоне ван Дейк провел 27 матчей и забил 3 гола.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк Юрген Клопп
Источник Sky Sports
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