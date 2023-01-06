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  4. Иван БОБКО: «Меня хотел видеть в Карпатах главный тренер»
Украина. Первая лига
06 января 2023, 16:25 |
120
0

Иван БОБКО: «Меня хотел видеть в Карпатах главный тренер»

Опытный хавбек – о своем переходе в «Карпаты»

06 января 2023, 16:25 |
120
0
Иван БОБКО: «Меня хотел видеть в Карпатах главный тренер»
ФК Карпаты. Иван Бобко

32-летний полузащитник «Черноморца» Иван Бобко прокомментировал переход на правах аренды во львовские «Карпаты»:

«Я очень счастлив находиться в «Карпатах, в этом замечательном коллективе. У меня есть желание – помочь «львам» выйти в УПЛ. Проблем с адаптацией не будет, ведь я знаком с новыми партнерами. В частности, давно знаю других двух зимних новичков Алексея Хобленко и Александра Ильющенкова. А также капитана «Карпат» Дениса Кожанова. Потому никаких проблем нет.

Самое главное для меня – то, что меня хотел видеть в «Карпатах» главный тренер команды Андрей Тлумак. Это меня очень мотивирует. Моя задача – выходить на каждую игру и полностью отдавать все силы на поле. Наша цель – побеждать в каждом поединке. Переговоры продолжались не очень долго, мы быстро нашли общий язык, и я рад быть здесь».

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Иван Бобко Карпаты Львов Черноморец Одесса
Источник ФК Карпаты Львов
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