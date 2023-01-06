Италия06 января 2023, 15:15 |
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Все матчи уик-энда в Италии начнутся с минуты молчания в память о Виалли
На Апеннинах почтут память легендарного форварда
06 января 2023, 15:15 |
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Федерация футбола Италии официально сообщила о том, что все матчи ближайшего уик-энда не только в Серии А, но и в низших дивизионах, начнутся с минуты молчания в честь Джанлуки Виалли. Легендарный форвард умер сегодня от рака в возрасте 58 лет.
С 7 по 9 января в Италии пройдут матчи 17-го тура Серии А. Центральным будет матч «Милан» – «Рома» в воскресенье, 8 января.
Матчи предыдущего тура Серии А начинались с минуты молчания в честь Пеле, который скончался 29 декабря.
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