Все матчи уик-энда в Италии начнутся с минуты молчания в память о Виалли

Федерация футбола Италии официально сообщила о том, что все матчи ближайшего уик-энда не только в Серии А, но и в низших дивизионах, начнутся с минуты молчания в честь Джанлуки Виалли. Легендарный форвард умер сегодня от рака в возрасте 58 лет.

С 7 по 9 января в Италии пройдут матчи 17-го тура Серии А. Центральным будет матч «Милан» – «Рома» в воскресенье, 8 января.

Матчи предыдущего тура Серии А начинались с минуты молчания в честь Пеле, который скончался 29 декабря.