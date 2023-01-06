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  4. Все матчи уик-энда в Италии начнутся с минуты молчания в память о Виалли
Италия
06 января 2023, 15:15 |
432
0

Все матчи уик-энда в Италии начнутся с минуты молчания в память о Виалли

На Апеннинах почтут память легендарного форварда

06 января 2023, 15:15 |
432
0
Все матчи уик-энда в Италии начнутся с минуты молчания в память о Виалли
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Виалли

Федерация футбола Италии официально сообщила о том, что все матчи ближайшего уик-энда не только в Серии А, но и в низших дивизионах, начнутся с минуты молчания в честь Джанлуки Виалли. Легендарный форвард умер сегодня от рака в возрасте 58 лет.

С 7 по 9 января в Италии пройдут матчи 17-го тура Серии А. Центральным будет матч «Милан» – «Рома» в воскресенье, 8 января.

Матчи предыдущего тура Серии А начинались с минуты молчания в честь Пеле, который скончался 29 декабря.

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Серия A Федерация футбола Италии Джанлука Виалли
Источник Федерация футбола Италии
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