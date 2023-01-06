Защитник Баварии пропустит 4-6 недель из-за последствий коронавируса

Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи будет вынужден пропустить от 4 до 6 недель. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Мазрауи переболел коронавирусом после ЧМ-2022, после чего у него еще и диагностировали перикардит.

В нынешнем сезоне на счету Мазрауи 18 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отличился 3 ассистами. 25-летний марокканец перешел в «Баварию» летом прошлого года из «Аякса» на правах свободного агента.