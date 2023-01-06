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  4. Защитник Баварии пропустит 4-6 недель из-за последствий коронавируса
Германия
06 января 2023, 14:09 |
247
0

Защитник Баварии пропустит 4-6 недель из-за последствий коронавируса

Нуссаир Мазрауи переболел после ЧМ-2022

06 января 2023, 14:09 |
247
0
Защитник Баварии пропустит 4-6 недель из-за последствий коронавируса
ФК Бавария. Нуссаир Мазрауи

Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи будет вынужден пропустить от 4 до 6 недель. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Мазрауи переболел коронавирусом после ЧМ-2022, после чего у него еще и диагностировали перикардит.

В нынешнем сезоне на счету Мазрауи 18 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отличился 3 ассистами. 25-летний марокканец перешел в «Баварию» летом прошлого года из «Аякса» на правах свободного агента.

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Нуссаир Мазрауи Бавария коронавирус
Источник Bild
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