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WTA
06 января 2023, 13:34 | Обновлено 06 января 2023, 13:55
471
0

Онс ЖАБЕР: «Очень рада, что не пришлось играть с Мартой три сета»

Вторая ракетка мира – о победе над украинкой

06 января 2023, 13:34 | Обновлено 06 января 2023, 13:55
471
0
Онс ЖАБЕР: «Очень рада, что не пришлось играть с Мартой три сета»
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Вторая ракетка мира Онс Жабер рассказала о непростой победе над Мартой Костюк в 1/4 финала турнира WTA 500 в Аделаиде (7:6, 7:5).

«Я не смогла начать матч так, как хотела. Честно говоря, Марта играла очень хорошо и быстро, отлично защищалась. Я пыталась сыграть 2-3 мяча, чтобы войти в игру. Из своего опыта я понимала, что дальше будет намного лучше. Очень рада, что мне не пришлось играть с ней три сета.

Не уверена, пришли ли болельщики посмотреть на меня, или на Новака (Джокович играл на этом корте следующим запуском - прим.). Но спасибо, что они здесь. Люблю публику в Аделаиде. Это была сумасшедшая игра и они явно помогли мне сыграть лучше», – сказала Жабер.

В следующем матче вторая ракетка мира сразится против 18-летней чешки Линды Носковой.

«Линда – невероятная теннисистка, я видела ее игру. Здесь очень много классных игроков и для меня будет непростой матч. Я определенно буду консультироваться с тренером и смотреть ее матчи. Это начало сезона, все голодны к победам, ожидаю непростую игру», – добавила Онс.

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Марта Костюк Онс Жабер WTA Аделаида
Источник Sport.ua
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