Онс ЖАБЕР: «Очень рада, что не пришлось играть с Мартой три сета»

Вторая ракетка мира Онс Жабер рассказала о непростой победе над Мартой Костюк в 1/4 финала турнира WTA 500 в Аделаиде (7:6, 7:5).



«Я не смогла начать матч так, как хотела. Честно говоря, Марта играла очень хорошо и быстро, отлично защищалась. Я пыталась сыграть 2-3 мяча, чтобы войти в игру. Из своего опыта я понимала, что дальше будет намного лучше. Очень рада, что мне не пришлось играть с ней три сета.



Не уверена, пришли ли болельщики посмотреть на меня, или на Новака (Джокович играл на этом корте следующим запуском - прим.). Но спасибо, что они здесь. Люблю публику в Аделаиде. Это была сумасшедшая игра и они явно помогли мне сыграть лучше», – сказала Жабер.



В следующем матче вторая ракетка мира сразится против 18-летней чешки Линды Носковой.



«Линда – невероятная теннисистка, я видела ее игру. Здесь очень много классных игроков и для меня будет непростой матч. Я определенно буду консультироваться с тренером и смотреть ее матчи. Это начало сезона, все голодны к победам, ожидаю непростую игру», – добавила Онс.