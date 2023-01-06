Без Костюк. Известны все полуфиналистки на турнире в Аделаиде

Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 500 в Аделаиде.



Украинка Марта Костюк в напряженном матче уступила второй ракетке мира Онс Жабер и завершила борьбу на турнире.

Аделаида. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Онс Жабер [1] – Марта Костюк [Q] – 7:6(5), 7:5

Линда Носкова [Q] – Виктория Азаренко – 6:4, 6:7(3), 7:6(6)

Нижняя часть сетки

Ирина Бегу – Вероника Кудерметова [4] – 7:5, 6:4

Арина Соболенко [2] – Маркета Вондроушова – 6:3, 7:5

Аделаида. Пары 1/2 финала

Онс Жабер [1] – Линда Носкова [Q]

Ирина Бегу – Арина Соболенко [2]