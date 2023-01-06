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WTA
06 января 2023, 12:49 |
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Без Костюк. Известны все полуфиналистки на турнире в Аделаиде

В борьбе осталась одна из победительниц квалификации

06 января 2023, 12:49 |
99
0
Без Костюк. Известны все полуфиналистки на турнире в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова

Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 500 в Аделаиде.

Украинка Марта Костюк в напряженном матче уступила второй ракетке мира Онс Жабер и завершила борьбу на турнире.

Аделаида. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Онс Жабер [1] – Марта Костюк [Q] – 7:6(5), 7:5
Линда Носкова [Q] – Виктория Азаренко – 6:4, 6:7(3), 7:6(6)

Нижняя часть сетки

Ирина Бегу – Вероника Кудерметова [4] – 7:5, 6:4
Арина Соболенко [2] – Маркета Вондроушова – 6:3, 7:5

Аделаида. Пары 1/2 финала

Онс Жабер [1] – Линда Носкова [Q]
Ирина Бегу – Арина Соболенко [2]

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Марта Костюк – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виктория Азаренко Вероника Кудерметова Марта Костюк Арина Соболенко Маркета Вондроушова Алена Остапенко Онс Жабер WTA Аделаида Линда Носкова Ирина Бегу
Источник Sport.ua
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