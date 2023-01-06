Без Костюк. Известны все полуфиналистки на турнире в Аделаиде
В борьбе осталась одна из победительниц квалификации
Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 500 в Аделаиде.
Украинка Марта Костюк в напряженном матче уступила второй ракетке мира Онс Жабер и завершила борьбу на турнире.
Аделаида. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Онс Жабер [1] – Марта Костюк [Q] – 7:6(5), 7:5
Линда Носкова [Q] – Виктория Азаренко – 6:4, 6:7(3), 7:6(6)
Нижняя часть сетки
Ирина Бегу – Вероника Кудерметова [4] – 7:5, 6:4
Арина Соболенко [2] – Маркета Вондроушова – 6:3, 7:5
Аделаида. Пары 1/2 финала
Онс Жабер [1] – Линда Носкова [Q]
Ирина Бегу – Арина Соболенко [2]
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