Максим ЛУНЕВ: «Кривбасс – то, что мне нужно сейчас»
Хавбек прокомментировал свой переход
24-летний полузащитник Максим Лунев прокомментировал свой переход в «Кривбасс»:
– Я очень рад присоединиться к "Кривбассу". Нельзя сказать, что это приглашение стало для меня неожиданным, ведь с Юрием Вернидубом мы уже работали вместе. Благодарен ему за доверие.
– Долго ли колебался, когда узнал интерес со стороны нашей команды?
– Было несколько других вариантов, но я выбрал «Кривбасс». Считаю, что «Кривбасс» – это именно то, что мне нужно сейчас.
– Вернемся назад. Пять лет назад ты совсем молодой игрок подписал контракт с «Зарей». Какие остались воспоминания того времени?
– Да, сначала было тяжеловато. Но в целом могу сказать, что в 19 лет было даже проще, чем сейчас. Сейчас – я игрок «Кривбасса». Рад буду снова увидеться с друзьями: Вернидубом, Хомченовским, снова играть вместе. Это поможет быстрее адаптироваться к новой команде.
– В «Заре» Юрий Вернидуб дал тебе довольно интересную характеристику. Помнишь ли, с кем он тебя сравнил (с бразильцами «Зари» – Авт.)?
– Да, но не хочу ничего говорить по этому поводу. Хочу доказывать все на поле. Но, признаюсь, было приятно.
– Если сравнивать Максима Лунева пять лет назад и сейчас: что изменилось?
– Многое изменилось. Прежде всего, я повзрослел. Приобрел опыт выступлений в УПЛ и в еврокубках. Теперь ставлю перед собой задачу стать основным игроком «Кривбасса» и помогать команде выполнять поставленные задачи.
– 24 года – прекрасный возраст для футболиста. В свои 24 ты уже бронзовый призер чемпионата Украины. Есть ли мечта как минимум повторить это достижение?
– Хочется регулярно занимать призовые места. У «Кривбасса» есть такие амбиции. Будем работать, чтобы все цели воплотить в жизнь. Сделаю все от себя зависящее, чтобы команда прогрессировала.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Журналист проанонсировал расследование о жизни президента «Ингульца»
«Канониры» не готовы платить за вингера любые деньги