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Украина. Премьер лига
06 января 2023, 12:27 | Обновлено 06 января 2023, 13:01
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Максим ЛУНЕВ: «Кривбасс – то, что мне нужно сейчас»

Хавбек прокомментировал свой переход

06 января 2023, 12:27 | Обновлено 06 января 2023, 13:01
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Максим ЛУНЕВ: «Кривбасс – то, что мне нужно сейчас»
ФК Кривбасс. Максим Лунев

24-летний полузащитник Максим Лунев прокомментировал свой переход в «Кривбасс»:

– Я очень рад присоединиться к "Кривбассу". Нельзя сказать, что это приглашение стало для меня неожиданным, ведь с Юрием Вернидубом мы уже работали вместе. Благодарен ему за доверие.

– Долго ли колебался, когда узнал интерес со стороны нашей команды?
– Было несколько других вариантов, но я выбрал «Кривбасс». Считаю, что «Кривбасс» – это именно то, что мне нужно сейчас.

– Вернемся назад. Пять лет назад ты совсем молодой игрок подписал контракт с «Зарей». Какие остались воспоминания того времени?
– Да, сначала было тяжеловато. Но в целом могу сказать, что в 19 лет было даже проще, чем сейчас. Сейчас – я игрок «Кривбасса». Рад буду снова увидеться с друзьями: Вернидубом, Хомченовским, снова играть вместе. Это поможет быстрее адаптироваться к новой команде.

– В «Заре» Юрий Вернидуб дал тебе довольно интересную характеристику. Помнишь ли, с кем он тебя сравнил (с бразильцами «Зари» – Авт.)?
– Да, но не хочу ничего говорить по этому поводу. Хочу доказывать все на поле. Но, признаюсь, было приятно.

– Если сравнивать Максима Лунева пять лет назад и сейчас: что изменилось?
– Многое изменилось. Прежде всего, я повзрослел. Приобрел опыт выступлений в УПЛ и в еврокубках. Теперь ставлю перед собой задачу стать основным игроком «Кривбасса» и помогать команде выполнять поставленные задачи.

– 24 года – прекрасный возраст для футболиста. В свои 24 ты уже бронзовый призер чемпионата Украины. Есть ли мечта как минимум повторить это достижение?
– Хочется регулярно занимать призовые места. У «Кривбасса» есть такие амбиции. Будем работать, чтобы все цели воплотить в жизнь. Сделаю все от себя зависящее, чтобы команда прогрессировала.

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Максим Лунев Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Кривбасс
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