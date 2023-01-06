Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Трансфер Мудрика? Это современное рабство»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал слова тренера «Шахтера» Карло Николини, который в интервью итальянским СМИ заявил, что у «Горняков» нет необходимости продавать Михаила Мудрика:

«А у Мудрика вообще спросили? Какое-то современное рабство», – написал Левченко у себя в Твиттере.

Вчера директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна посетил Лондон, где вел переговоры с «Челси» и «Арсеналом» по поводу трансфера Мудрика.