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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Трансфер Мудрика? Это современное рабство»
Украина. Премьер лига
06 января 2023, 12:01 |
1836
8

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Трансфер Мудрика? Это современное рабство»

Экс-футболист возмущен поведением «Шахтера»

06 января 2023, 12:01 |
1836
8
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Трансфер Мудрика? Это современное рабство»
Instagram. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал слова тренера «Шахтера» Карло Николини, который в интервью итальянским СМИ заявил, что у «Горняков» нет необходимости продавать Михаила Мудрика:

«А у Мудрика вообще спросили? Какое-то современное рабство», – написал Левченко у себя в Твиттере.

Вчера директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна посетил Лондон, где вел переговоры с «Челси» и «Арсеналом» по поводу трансфера Мудрика.

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ФОТО. Срна в Лондоне на переговорах по Мудрику
Евгений Левченко Михаил Мудрик Шахтер Донецк Карло Николини
Источник Twitter
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Комментарии 8
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Тарас Костюк
міліонні заробітні плати берати по контракту то не відмовляються,  а потім плач починається. Підписав - виконуй контракт. Не хочеш виконувати, розривай контракт, плати за розрив і на всі 4сторони вали.
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+3
Burevestnik
чому у когось такі претензії до клубу? 
Є діючий контракт до грудня 2026 року.  
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+3
DK1961
Надеюсь, сага скоро закончится. Ничем
Ответить
+3
Tasha19
Яке рабство? Це контракт називається.
Ответить
+2
avk2307
По человечески  Шахтер должен его продать куда угодно. И с экономической  точки зрения так лучше. А как будет посмотрим...
Ответить
+1
14sergey1953
Большинство футболистов, покупаются на контрактах. Шахтер, выставил не реальную стоимость, что бы не продать. А вот как, после всего этого Мудрик будет играть за Шахтер, посмотрим.
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0
avk2307
Болельщики  Арсенала в инстаграмме группу создали #FreeMudryk
Ответить
0
Alex196
А кто-то сомневался что он раб .Это у Месси могут спросить чего он очки и где играть. .а здесь хозяева решают где он будет играть .Хочешь в Арсенал ? Пойдешь в в Фулхэм или куда скажут 
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0
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