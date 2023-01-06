Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Трансфер Мудрика? Это современное рабство»
Экс-футболист возмущен поведением «Шахтера»
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал слова тренера «Шахтера» Карло Николини, который в интервью итальянским СМИ заявил, что у «Горняков» нет необходимости продавать Михаила Мудрика:
«А у Мудрика вообще спросили? Какое-то современное рабство», – написал Левченко у себя в Твиттере.
Вчера директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна посетил Лондон, где вел переговоры с «Челси» и «Арсеналом» по поводу трансфера Мудрика.
А у Мудрика взагалі щось спитали? Якесь сучасне рабство🤦🏽♂️— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) January 6, 2023
Карло Ніколіні: «У нас немає потреби у трансфері Мудрика»
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