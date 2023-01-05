Тренер Шахтера: «Оцениваем Мудрика выше, чем Антони»

Ассистент главного тренера «Шахтера» Карло Николини в интервью итальянским СМИ рассказал о том, во сколько «Горняки» оценивают своего вингера Михаила Мудрика:

«Дело в том, что мы не нуждаемся в продаже игроков. Однажды мы уже сказали, что оцениваем Мудрика выше, чем других игроков такого же профиля, даже Антони. Таковы наши параметры. Когда вы вовремя приходите за игроком, вы должны торопиться, потому что цены меняются».

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» не собирается участвовать в аукционе по Мудрику.