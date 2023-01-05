Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Шахтера: «Оцениваем Мудрика выше, чем Антони»
Украина. Премьер лига
05 января 2023, 19:37 |
1123
9

Тренер Шахтера: «Оцениваем Мудрика выше, чем Антони»

Карло Николини – о будущем Михаила Мудрика

05 января 2023, 19:37 |
1123
9
Тренер Шахтера: «Оцениваем Мудрика выше, чем Антони»
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Ассистент главного тренера «Шахтера» Карло Николини в интервью итальянским СМИ рассказал о том, во сколько «Горняки» оценивают своего вингера Михаила Мудрика:

«Дело в том, что мы не нуждаемся в продаже игроков. Однажды мы уже сказали, что оцениваем Мудрика выше, чем других игроков такого же профиля, даже Антони. Таковы наши параметры. Когда вы вовремя приходите за игроком, вы должны торопиться, потому что цены меняются».

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» не собирается участвовать в аукционе по Мудрику.

По теме:
МАЙКОН: «Рад, что еще год смогу защищать цвета Коринтианса»
Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
Михаил Мудрик Карло Николини Шахтер Донецк
Источник Calcionapoli24
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
Футбол | 05 января 2023, 12:34 11
Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка

Журналист и аграрий продолжают сражение на просторах Интернета

Все против. Есть еще одна причина, мешающая дебюту Роналду за Аль-Наср
Футбол | 05 января 2023, 18:03 0
Все против. Есть еще одна причина, мешающая дебюту Роналду за Аль-Наср
Все против. Есть еще одна причина, мешающая дебюту Роналду за Аль-Наср

Португалец не может начать свою карьеру в Саудовской Аравии

Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
Футбол | 05.01.2023, 08:58
Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
Крутой камбек. Канада разгромила США и вышла в финал МЧМ по хоккею
Хоккей | 05.01.2023, 07:25
Крутой камбек. Канада разгромила США и вышла в финал МЧМ по хоккею
Крутой камбек. Канада разгромила США и вышла в финал МЧМ по хоккею
Итальянский бегун Бракони получил дисквалификацию сроком на 36 лет
Другие виды | 05.01.2023, 18:24
Итальянский бегун Бракони получил дисквалификацию сроком на 36 лет
Итальянский бегун Бракони получил дисквалификацию сроком на 36 лет
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Ну давайте посмотрим transfermarkt:
Antony  75
Saka 100
Mount 75
Grealish 70
Diaz-70
Son 70 
Sterling 70
Та даже того же Gakpo за 42 млн купили.  Martinelli - 60  и Мудрик в лучшем случае на подмене у него будет.Это авторитет вроде . Да у клубы все из ТОП АПЛ. Игроки все на ЧМ играли.
А тренеры Шахтаря оценивают Мудрика  выше футболистов ,которые уже играют в АПЛ.
Где логика?
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua
за Антони действительно переплатили раза в три.
но как это влияет на цену Мудрика?
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Mike000000
Ну оценюйте.Вот только оценщикам надо понять одну вещь.Ентони играл при Тен Хаге в Аяксе,и он знает плюсы этого игрока и потенциал.Изходя из этого Аякс мог выкручивать свои хотелки.А есть ли такая возможность у Шахтера???
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Віталій Ткачук
Покажіть їм як вчора грав Леау за Мілан, може в наркомана-срни щось в голові клацне, і він озвучить адекватну суму відступних.
Ответить
0
Mike000000
Наши клубы цены не сложат на реально посредственых игроков по меркам Европы.И такими дейстиями они только отпугуют потенциальных покупателей. И дело не в том что наши игроки потенциально хуже.Просто надо сначало это доказать.Все знают что с чемпионата Нидерладнов выходит много звёзд.А у нас много кто роскрился в Европе?Мудрык тоже самое что когда тебе предлагают купить Ксяоми по цене Айфона
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»
Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»
03.01.2023, 19:28 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
05.01.2023, 11:11
Хоккей
Роналду избавился от своего агента? Стали известны подробности конфликта
Роналду избавился от своего агента? Стали известны подробности конфликта
05.01.2023, 08:27
Футбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
04.01.2023, 14:59 10
Футбол
ВИДЕО. Как Марта Костюк чемпионку Уимблдона обыграла
ВИДЕО. Как Марта Костюк чемпионку Уимблдона обыграла
04.01.2023, 16:43
Теннис
ФОТО. путин, иди на**й. Селезнев похвастался новым свитером
ФОТО. путин, иди на**й. Селезнев похвастался новым свитером
03.01.2023, 21:09 5
Война
МЧМ по хоккею. Чехия в ярком овертайме выбила Швецию и вышла в финал
МЧМ по хоккею. Чехия в ярком овертайме выбила Швецию и вышла в финал
05.01.2023, 00:21
Хоккей
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
04.01.2023, 18:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности