Тренер Шахтера: «Оцениваем Мудрика выше, чем Антони»
Карло Николини – о будущем Михаила Мудрика
Ассистент главного тренера «Шахтера» Карло Николини в интервью итальянским СМИ рассказал о том, во сколько «Горняки» оценивают своего вингера Михаила Мудрика:
«Дело в том, что мы не нуждаемся в продаже игроков. Однажды мы уже сказали, что оцениваем Мудрика выше, чем других игроков такого же профиля, даже Антони. Таковы наши параметры. Когда вы вовремя приходите за игроком, вы должны торопиться, потому что цены меняются».
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» не собирается участвовать в аукционе по Мудрику.
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Та даже того же Gakpo за 42 млн купили. Martinelli - 60 и Мудрик в лучшем случае на подмене у него будет.Это авторитет вроде . Да у клубы все из ТОП АПЛ. Игроки все на ЧМ играли.
А тренеры Шахтаря оценивают Мудрика выше футболистов ,которые уже играют в АПЛ.
Где логика?
но как это влияет на цену Мудрика?