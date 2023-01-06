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  4. «Клоун». Экс-игрок Челси раскритиковал главного тренера команды Зинченко
Англия
06 января 2023, 11:38 |
725
0

«Клоун». Экс-игрок Челси раскритиковал главного тренера команды Зинченко

Крисс Сатон резко высказался о Микеле Артете

06 января 2023, 11:38 |
725
0
«Клоун». Экс-игрок Челси раскритиковал главного тренера команды Зинченко
Twitter. Крисс Сатон

Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной Англии Крисс Сатон раскритиковал главного тренера «Арсенала» Микеля Артету после матча 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла»:

«Существует тонкая грань между страстным поведением и тем, чтобы вести себя как клоун. Артета потерял всякий контроль над собой в компенсированное время. Недавно я повёл свою дочь на мюзикл «Матильда», и мисс Транчбул лучше всего изобразила Артету, топая, крича, рыча и жестикулируя.

Я могу понять, когда тебя переполняют эмоции в самый разгар матча. Это случается. Ты злишься. Ты выпускаешь пар. Но Артета вёл себя так всю игру, протестуя против каждого решения судьи.

Возможно, «Арсенал» попытается использовать менталитет «мы против всего мира» в своих интересах, если Артета и команда действительно почувствуют, что судьи Премьер-лиги сознательно действуют против них. Но когда ваш тренер ведёт себя как клоун, это не очень хорошо смотрится».

Отметим, что матч 19-го тура чемпионата Англии по футболу «Арсенал» – «Ньюкасл» завершился со счетом 0:0. Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко провел на поле 90 минут.

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Микель Артета Арсенал Лондон Александр Зинченко
Источник Daily Mail
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