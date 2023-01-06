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Италия
06 января 2023, 11:29 | Обновлено 06 января 2023, 11:30
207
0

Монца подпишет защитника сборной Хорватии

Йосип Юранович покинет «Селтик»

06 января 2023, 11:29 | Обновлено 06 января 2023, 11:30
207
0
Монца подпишет защитника сборной Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Йосип Юранович

Новичок Серии А «Монца» близок к подписанию защитника «Селтика» и сборной Хорватии Йосипа Юрановича. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Речь дет об аренде до конца сезона с опцией выкупа, которая станет обязательной, если «Монца» сохранит прописку в Серии А. Ранее сообщалось об интересе к Юрановичу со стороны «Барселоны» и «Челси».

В декабре Юранович вместе со сборной Хорватии завоевал бронзу ЧМ-2022 в Катаре. Сам 27-летний защитник провел на турнире 6 матчей и отличился 1 ассистом.

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Йосип Юранович Монца Селтик Николо Скира
Источник Николо Скира
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