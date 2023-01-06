Монца подпишет защитника сборной Хорватии
Йосип Юранович покинет «Селтик»
Новичок Серии А «Монца» близок к подписанию защитника «Селтика» и сборной Хорватии Йосипа Юрановича. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Речь дет об аренде до конца сезона с опцией выкупа, которая станет обязательной, если «Монца» сохранит прописку в Серии А. Ранее сообщалось об интересе к Юрановичу со стороны «Барселоны» и «Челси».
В декабре Юранович вместе со сборной Хорватии завоевал бронзу ЧМ-2022 в Катаре. Сам 27-летний защитник провел на турнире 6 матчей и отличился 1 ассистом.
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