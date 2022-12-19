Испания19 декабря 2022, 20:21 |
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Барселона может подписать защитника сборной Хорватии
Йосип Юранович заинтересовал каталонский клуб
19 декабря 2022, 20:21 |
292
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Правый защитник «Селтика» и сборной Хорватии Йосип Юранович привлек внимание «Барселоны».
Каталонский клуб хочет подписать 27-летнего футболиста уже в январе.
Юранович провел 6 полных матчей на ЧМ-2022, не сыграв лишь в игре за 3-е место против Марокко (2:1).
Контракт игрока с «Селтиком» истекает в конце мая 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 6,5 млн евро.
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