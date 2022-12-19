Барселона может подписать защитника сборной Хорватии

Правый защитник «Селтика» и сборной Хорватии Йосип Юранович привлек внимание «Барселоны».

Каталонский клуб хочет подписать 27-летнего футболиста уже в январе.

Юранович провел 6 полных матчей на ЧМ-2022, не сыграв лишь в игре за 3-е место против Марокко (2:1).

Контракт игрока с «Селтиком» истекает в конце мая 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 6,5 млн евро.