Бывший агент Роналду будет представлять интересы сменщика КриРо в сборной

Футболист сборной Португалии и «Бенфики» Гонсалу Рамуш подписал контракт с агентством Жорже Мендеша.

Отметим, что ранее интересы игрока представлял Мохаммед Азфаль.

К слову, ранее стало известно, что Роналду фактически распрощался с Жорже Мендешем, который был его агентом.

Интересно, что во время ЧМ-2022 по футболу главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш удивил весь футбольный мир, оставив звездного Криштиану на скамейке запасных перед матчем 1/8 финала Мундиаля против Швейцарии. Тогда вместо Роналду на поле появился как раз Гонсалу Рамуш и оформил хет-трик.