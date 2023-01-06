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  4. Бывший агент Роналду будет представлять интересы сменщика КриРо в сборной
Португалия
06 января 2023, 09:57 |
490
0

Бывший агент Роналду будет представлять интересы сменщика КриРо в сборной

Гонсалу Рамуш подписал контракт с агентством Жорже Мендеша

06 января 2023, 09:57 |
490
0
Бывший агент Роналду будет представлять интересы сменщика КриРо в сборной
Twitter. Гонсалу Рамуш

Футболист сборной Португалии и «Бенфики» Гонсалу Рамуш подписал контракт с агентством Жорже Мендеша.

Отметим, что ранее интересы игрока представлял Мохаммед Азфаль.

К слову, ранее стало известно, что Роналду фактически распрощался с Жорже Мендешем, который был его агентом.

Интересно, что во время ЧМ-2022 по футболу главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш удивил весь футбольный мир, оставив звездного Криштиану на скамейке запасных перед матчем 1/8 финала Мундиаля против Швейцарии. Тогда вместо Роналду на поле появился как раз Гонсалу Рамуш и оформил хет-трик.

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Гонсалу Рамуш Жорже Мендеш Бенфика сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду
Источник AS
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