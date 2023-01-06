Бывший агент Роналду будет представлять интересы сменщика КриРо в сборной
Гонсалу Рамуш подписал контракт с агентством Жорже Мендеша
Футболист сборной Португалии и «Бенфики» Гонсалу Рамуш подписал контракт с агентством Жорже Мендеша.
Отметим, что ранее интересы игрока представлял Мохаммед Азфаль.
К слову, ранее стало известно, что Роналду фактически распрощался с Жорже Мендешем, который был его агентом.
Интересно, что во время ЧМ-2022 по футболу главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш удивил весь футбольный мир, оставив звездного Криштиану на скамейке запасных перед матчем 1/8 финала Мундиаля против Швейцарии. Тогда вместо Роналду на поле появился как раз Гонсалу Рамуш и оформил хет-трик.
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