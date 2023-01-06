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  4. Трофея не будет – снова отказ. Цуренко снялась с полуфинала в Австралии
ITF
06 января 2023, 09:41 | Обновлено 06 января 2023, 09:43
254
0

Трофея не будет – снова отказ. Цуренко снялась с полуфинала в Австралии

Украинка не вышла на игру с Джоди Барредж

06 января 2023, 09:41 | Обновлено 06 января 2023, 09:43
254
0
Трофея не будет – снова отказ. Цуренко снялась с полуфинала в Австралии
Twitter. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 137) снялась с полуфинального матча турнира серии ITF W60 в Канберре (Австралия). Причина такого решения неизвестна.

В 1/2 финала Цуренко должна была сыграть с Джоди Барредж (Великобритания, WTA 131). Однако, матч не состоялся и Джоди без борьбы оказалась в финале сореванований.

Отметим, что за последние 7 турниров Леся снималась 4 раза: трижды перед матчем и 1 раз во время игры. Последний раз был на турнире в Портороже (Словения), где в четвертьфинале она должна была сыграть с Еленой Рыбакиной.

К слову, в предыдущем раунде этого австралийского турнира Цуренко обыграла Еву Лис.

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Леся Цуренко Джоди Баррейдж ITF Канберра
Источник Sport.ua
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