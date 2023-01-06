Трофея не будет – снова отказ. Цуренко снялась с полуфинала в Австралии

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 137) снялась с полуфинального матча турнира серии ITF W60 в Канберре (Австралия). Причина такого решения неизвестна.

В 1/2 финала Цуренко должна была сыграть с Джоди Барредж (Великобритания, WTA 131). Однако, матч не состоялся и Джоди без борьбы оказалась в финале сореванований.

Отметим, что за последние 7 турниров Леся снималась 4 раза: трижды перед матчем и 1 раз во время игры. Последний раз был на турнире в Портороже (Словения), где в четвертьфинале она должна была сыграть с Еленой Рыбакиной.

К слову, в предыдущем раунде этого австралийского турнира Цуренко обыграла Еву Лис.