Цуренко вышла в полуфинал 60-тысячника в Австралии, обыграв экс-украинку

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 137) в 1/4 финала 60-тысячника в Канберре (Австралия) обыграла Еву Лис (Германия, WTA 127) в трех сетах за 2 часа.

ITF W60 Канберра. Хард. 1/4 финала

Ева Лис (Германия) [5] – Леся Цуренко (Украина) – 2:6, 7:5, 3:6

Отметим, что Ева является уроженкой Киева. Когда ей было один год, родители забрали ее в Германию. После вторжения россии в Украину, теннисистка активно поддерживала свою Родину и негативно высказывалась в сторону российских теннисистов, поддерживающих так называемую «спецоперацию».

В полуфинале турнира Цуренко встретится с Джоди Беррейдж.

В предыдущем раунде Леся в трех сетах обыграла представительницу Узбекистана.