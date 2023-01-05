Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Цуренко вышла в полуфинал 60-тысячника в Австралии, обыграв экс-украинку
ITF
05 января 2023, 07:00 | Обновлено 05 января 2023, 07:15
545
0

Цуренко вышла в полуфинал 60-тысячника в Австралии, обыграв экс-украинку

Леся в трех сетах выиграла у Евы Лис

05 января 2023, 07:00 | Обновлено 05 января 2023, 07:15
545
0
Цуренко вышла в полуфинал 60-тысячника в Австралии, обыграв экс-украинку
Twitter. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 137) в 1/4 финала 60-тысячника в Канберре (Австралия) обыграла Еву Лис (Германия, WTA 127) в трех сетах за 2 часа.

ITF W60 Канберра. Хард. 1/4 финала

Ева Лис (Германия) [5] – Леся Цуренко (Украина) – 2:6, 7:5, 3:6

Отметим, что Ева является уроженкой Киева. Когда ей было один год, родители забрали ее в Германию. После вторжения россии в Украину, теннисистка активно поддерживала свою Родину и негативно высказывалась в сторону российских теннисистов, поддерживающих так называемую «спецоперацию».

В полуфинале турнира Цуренко встретится с Джоди Беррейдж.

В предыдущем раунде Леся в трех сетах обыграла представительницу Узбекистана.

По теме:
Леся ЦУРЕНКО: «Пока решила не ехать в Киев. Живу новостями из Украины»
А ведь когда-то Халеп обыгрывала. Снигур уступила австралийке в Канберре
Матч Снигур в Канберре прерван
Леся Цуренко ITF Канберра Ева Лис
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Марта Костюк чемпионку Уимблдона обыграла
Теннис | 04 января 2023, 16:43 0
ВИДЕО. Как Марта Костюк чемпионку Уимблдона обыграла
ВИДЕО. Как Марта Костюк чемпионку Уимблдона обыграла

Первая скрытая победа украинки над соперницей из топ-10

Антонио КОНТЕ: «Всегда важно набрать три очка и одержать такую ​​победу»
Футбол | 05 января 2023, 03:30 0
Антонио КОНТЕ: «Всегда важно набрать три очка и одержать такую ​​победу»
Антонио КОНТЕ: «Всегда важно набрать три очка и одержать такую ​​победу»

Наставник «Тоттенхэма» – о 4:0 с «Кристал Пэлас»

Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Футбол | 04.01.2023, 19:44
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 05.01.2023, 04:40
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
Футбол | 04.01.2023, 18:11
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»
03.01.2023, 13:59 1
Футбол
Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?
Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?
03.01.2023, 17:29
Футбол
ФОТО. путин, иди на**й. Селезнев похвастался новым свитером
ФОТО. путин, иди на**й. Селезнев похвастался новым свитером
03.01.2023, 21:09 4
Война
Хирн обнародовал план Джошуа на три боя в 2023 году
Хирн обнародовал план Джошуа на три боя в 2023 году
03.01.2023, 11:37 5
Бокс
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
04.01.2023, 22:19 2
Футбол
ВИДЕО. Перебрали с алкоголем. Президент UFC подрался с женой в ночном клубе
ВИДЕО. Перебрали с алкоголем. Президент UFC подрался с женой в ночном клубе
03.01.2023, 12:31 5
MMA
ГУР Украины утверждает, что путин болен раком и скоро умрет
ГУР Украины утверждает, что путин болен раком и скоро умрет
04.01.2023, 20:25 3
Война
Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
03.01.2023, 19:00 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности