Жерар Пике может возобновить карьеру. Стал известен клуб
35-летний испанец повесил бутсы на гвоздь в ноябре 2022 года
Знаменитый испанский футболист Жерар Пике собирается возобновить карьеру.
35-летний испанец повесил бутсы на гвоздь в ноябре 2022 года. Однако теперь он может вернуться на поле в составе клуба «Андорра», владельцем которого сам и является.
Однако есть проблема: Пике все еще числится игроком в составе «Барселоны», где его зарплата составляла 20 млн евро.
Поэтому «Андорра» не может платить Пике минимальную зарплату в Сегунде, втором испанском дивизионе. Нужно специальное разрешение Ла Лиги, которое получить будет непросто.
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