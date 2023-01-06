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Испания
06 января 2023, 05:59 | Обновлено 06 января 2023, 06:22
931
0

Жерар Пике может возобновить карьеру. Стал известен клуб

35-летний испанец повесил бутсы на гвоздь в ноябре 2022 года

06 января 2023, 05:59 | Обновлено 06 января 2023, 06:22
931
0
Жерар Пике может возобновить карьеру. Стал известен клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Знаменитый испанский футболист Жерар Пике собирается возобновить карьеру.

35-летний испанец повесил бутсы на гвоздь в ноябре 2022 года. Однако теперь он может вернуться на поле в составе клуба «Андорра», владельцем которого сам и является.

Однако есть проблема: Пике все еще числится игроком в составе «Барселоны», где его зарплата составляла 20 млн евро.

Поэтому «Андорра» не может платить Пике минимальную зарплату в Сегунде, втором испанском дивизионе. Нужно специальное разрешение Ла Лиги, которое получить будет непросто.

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Жерар Пике Андорра возвращение Сегунда трансферы Барселона
Источник Relevo
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