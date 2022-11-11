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  4. ФОТО. Пике сфотографировался со всеми своими трофеями на Камп Ноу
Испания
11 ноября 2022, 23:24 |
343
0

ФОТО. Пике сфотографировался со всеми своими трофеями на Камп Ноу

Легендарный защитник завершил карьеру

11 ноября 2022, 23:24 |
343
0
ФОТО. Пике сфотографировался со всеми своими трофеями на Камп Ноу
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

На прошлой неделе легендарный защитник «Барселоны» Жерар Пике завершил карьеру. Сегодня каталонский клуб у себя в Твиттере опубликовал фото Пике на «Камп Ноу» со всеми трофеями, которые он выиграл в качестве игрока «Барселоны».

Пике выступал за основную команду «Барселоны» с 2008 года. Он по три раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также 8 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выигрывал Кубок Испании и 6 раз – Суперкубок страны.

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Источник ФК Барселона
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