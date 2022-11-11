ФОТО. Пике сфотографировался со всеми своими трофеями на Камп Ноу

На прошлой неделе легендарный защитник «Барселоны» Жерар Пике завершил карьеру. Сегодня каталонский клуб у себя в Твиттере опубликовал фото Пике на «Камп Ноу» со всеми трофеями, которые он выиграл в качестве игрока «Барселоны».

Пике выступал за основную команду «Барселоны» с 2008 года. Он по три раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также 8 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выигрывал Кубок Испании и 6 раз – Суперкубок страны.