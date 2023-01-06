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Англия
06 января 2023, 03:42 | Обновлено 06 января 2023, 04:05
35
0

ПОТТЕР: «Мы разочарованы поражением, но я доволен молодыми игроками»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение от «Ман Сити»

06 января 2023, 03:42 | Обновлено 06 января 2023, 04:05
35
0
ПОТТЕР: «Мы разочарованы поражением, но я доволен молодыми игроками»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Ман Сити» (0:1) в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги:

«Нам больно, мы разочарованы, но в то же время, я полагаю, было много положительных моментов. Наше выступление против сильного соперника многим понравилось. У нас было мужество, у нас был дух, ребята отдали все. Нам пришлось приспосабливаться в начале игры, я думаю, что мы сделали это очень хорошо. В то же время мы пытались задать вопросы «Манчестер Сити» в атаке.

Я думаю, что это была сложная игра, я бы сказал, равная игра. Очевидно, что у «Манчестер Сити» есть игровые качества, вы можете видеть это по скамейке, и это, конечно, влияет на игру. Мы не в порядке из-за разных вещей.

Но в целом положительные моменты есть, мне понравилась команда, зрители хорошо на нее отреагировали. Но мы разочарованы тем, что не набрали очков. Я очень доволен нашими молодыми игроками. Они только делают свои первые шаги. Для них это большой шаг – представлять «Челси» и пытаться конкурировать и пробиться в стартовый состав. Они много работали на тренировках.

Для команды это шаг вперед. Мы хорошо сыграли здесь против «Борнмута», мы были разочарованы игрой против «Ноттингем Форест». С точки зрения набранных очков это не очень хорошо, но я доволен игрой. Очевидно, что все разочарованы, потому что мы не побеждаем. Но я вижу, что фанаты остаются с командой, и это фантастика.

По поводу травм пока рано говорить. Рахим Стерлинг почувствовал повреждение с первой минуты игры. А затем травма у Кристиана Пулишича. Мы надеемся, что это не слишком серьезно. Никаких новых новостей о трансферах нет, но всегда есть слухи и предположения. Пока что комментировать больше нечего».

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Источник BBC
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