Кубок Испании. Шесть голов Атлетика. Бетис и Осасуна пробились в 1/8 финала
5 января состоялись три заключительных поединка 1/16 финала Кубка Короля
5 января состоялись три заключительных поединка 1/16 финала Кубка Испании.
Шесть голов забили футболисты «Атлетика» из Бильбао в ворота клуба «Эльденсе» (6:1).
«Бетис» и «Осасуна» также пробились в 1/8 финала Кубка Короля.
Кубок Испании
1/16 финала, 5 января
Ибица Ислас Питиусас – Бетис – 1:4
Голы: Бернал, 26 – Жозе, 54, Гонсалес, 58, Муруа, 81 (автогол), Фекир, 90+3.
Химнастик – Осасуна – 1:2 OT
Голы: Пабло Фернандес, 78 – Гарсия, 16, Монтес, 112 (автогол).
Эльденсе – Атлетик – 1:6
Голы: Соберон, 67 – Нико Уильямс, 35, Беренгер, 41, 65, Саррага, 59, Корреа, 74 (автогол), Муньяин, 90.
События матча
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