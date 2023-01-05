Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Испании. Шесть голов Атлетика. Бетис и Осасуна пробились в 1/8 финала
Кубок Испании
Химнастик
05.01.2023, FT 1 : 2
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
05 января 2023, 23:59 | Обновлено 06 января 2023, 00:19
86
0

Кубок Испании. Шесть голов Атлетика. Бетис и Осасуна пробились в 1/8 финала

5 января состоялись три заключительных поединка 1/16 финала Кубка Короля

05 января 2023, 23:59 | Обновлено 06 января 2023, 00:19
86
0
Кубок Испании. Шесть голов Атлетика. Бетис и Осасуна пробились в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетик Бильбао

5 января состоялись три заключительных поединка 1/16 финала Кубка Испании.

Шесть голов забили футболисты «Атлетика» из Бильбао в ворота клуба «Эльденсе» (6:1).

«Бетис» и «Осасуна» также пробились в 1/8 финала Кубка Короля.

Кубок Испании

1/16 финала, 5 января

Ибица Ислас Питиусас – Бетис – 1:4

Голы: Бернал, 26 – Жозе, 54, Гонсалес, 58, Муруа, 81 (автогол), Фекир, 90+3.

Химнастик – Осасуна – 1:2 OT

Голы: Пабло Фернандес, 78 – Гарсия, 16, Монтес, 112 (автогол).

Эльденсе – Атлетик – 1:6

Голы: Соберон, 67 – Нико Уильямс, 35, Беренгер, 41, 65, Саррага, 59, Корреа, 74 (автогол), Муньяин, 90.

События матча

119’
Игрок команды Осасуна получает красную карточку.
112’
ГОЛ ! Автогол забил игрок команды Химнастик.
84’
Пабло Фернандес (Химнастик) получает красную карточку.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Фернандес (Химнастик).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Осасуна).
По теме:
Челси – Манчестер Сити – 0:1. Марез принес победу. Видео гола и обзор матча
Лидс – Вест Хэм – 2:2. Видео голов и обзор матча
ХАВИ: «Мы сами усложнили себе жизнь»
Кубок Испании по футболу Ибица Бетис Химнастик Таррагона Осасуна Эльденсе Атлетик Бильбао видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
Футбол | 05 января 2023, 16:07 33
Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику

Каору Митома заинтересовал руководство «канониров»

Антонио КОНТЕ: «Кейн побьет все рекорды результативности в АПЛ»
Футбол | 05 января 2023, 19:23 7
Антонио КОНТЕ: «Кейн побьет все рекорды результативности в АПЛ»
Антонио КОНТЕ: «Кейн побьет все рекорды результативности в АПЛ»

Тренер «Тоттенхэма» – о лидере своей команды

Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
Футбол | 05.01.2023, 12:34
Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
Футбол | 05.01.2023, 17:25
Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала на полгода защитника Дэйли Блинда
Футбол | 05.01.2023, 22:50
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала на полгода защитника Дэйли Блинда
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала на полгода защитника Дэйли Блинда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
05.01.2023, 15:40 3
Бокс
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
04.01.2023, 09:15 4
Футбол
ШЕВЧУК: «Брат в российском плену потерял 30 кг. Это напоминает концлагерь»
ШЕВЧУК: «Брат в российском плену потерял 30 кг. Это напоминает концлагерь»
04.01.2023, 23:19 7
Футбол
Поклюка-2023. Джима заняла 19 место в спринте
Поклюка-2023. Джима заняла 19 место в спринте
05.01.2023, 16:30 1
Биатлон
Король не для королевского клуба. Почему Пеле отказался переходить в Реал
Король не для королевского клуба. Почему Пеле отказался переходить в Реал
04.01.2023, 13:03 1
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.01.2023, 04:40
Биатлон
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
04.01.2023, 19:44 38
Футбол
Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату
Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату
04.01.2023, 15:12 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности