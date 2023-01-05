Кубок Испании. Шесть голов Атлетика. Бетис и Осасуна пробились в 1/8 финала

5 января состоялись три заключительных поединка 1/16 финала Кубка Испании.

Шесть голов забили футболисты «Атлетика» из Бильбао в ворота клуба «Эльденсе» (6:1).

«Бетис» и «Осасуна» также пробились в 1/8 финала Кубка Короля.

Кубок Испании

1/16 финала, 5 января

Ибица Ислас Питиусас – Бетис – 1:4

Голы: Бернал, 26 – Жозе, 54, Гонсалес, 58, Муруа, 81 (автогол), Фекир, 90+3.

Химнастик – Осасуна – 1:2 OT

Голы: Пабло Фернандес, 78 – Гарсия, 16, Монтес, 112 (автогол).

Эльденсе – Атлетик – 1:6

Голы: Соберон, 67 – Нико Уильямс, 35, Беренгер, 41, 65, Саррага, 59, Корреа, 74 (автогол), Муньяин, 90.