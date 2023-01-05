ФОТО. Стерлинг и Пулишич получили травмы в 1-м тайме матча Челси с Ман Сити

Два футболиста «Челси» получили травмы в первом тайме матча 19-го тура АПЛ против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер провел две вынужденных замены на старте матча.

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Вингер синих Рахим Стерлинг ушел с поля на 6-й минуте, а американец Кристиан Пулишич был заменен на 21-й минуте.