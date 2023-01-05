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  4. ФОТО. Стерлинг и Пулишич получили травмы в 1-м тайме матча Челси с Ман Сити
Англия
05 января 2023, 23:12 | Обновлено 05 января 2023, 23:24
401
1

ФОТО. Стерлинг и Пулишич получили травмы в 1-м тайме матча Челси с Ман Сити

У лондонского клуба и коуча Поттера возникли серьезные кадровые проблемы

05 января 2023, 23:12 | Обновлено 05 января 2023, 23:24
401
1
ФОТО. Стерлинг и Пулишич получили травмы в 1-м тайме матча Челси с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Два футболиста «Челси» получили травмы в первом тайме матча 19-го тура АПЛ против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер провел две вынужденных замены на старте матча.

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Вингер синих Рахим Стерлинг ушел с поля на 6-й минуте, а американец Кристиан Пулишич был заменен на 21-й минуте.

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Источник Sport.ua
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Mike000000
Ждём новостей что Челси готов отдать любые деньги за Мудрыка
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