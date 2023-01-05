Тренер Шахтера: «Скауты Наполи интересовались несколькими нашими игроками»

Ассистент главного тренера «Шахтера» Карло Николини рассказал об интересе к игрокам донецкого клуба со стороны итальянского «Наполи»:

«Инсайдеры следят за сильными игроками, особенно если они молоды. У «Наполи» одна из лучших скаутских структур в Италии во главе с Кристиано Джунтоли. Они контактировали с нами раньше многих конкурентов, анализируя игроков.

О многих игроках они расспрашивали, но без официального предложения. Спрашивали не только о Мудрике, но и о Маноре Соломоне, Анатолии Трубине, Георгии Судакове. До этого интересовались Матвиенко и Коваленко, которые потом ушли в «Аталанту». Они хорошо следят за лучшими талантами».