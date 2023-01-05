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Украина. Премьер лига
05 января 2023, 22:12 | Обновлено 05 января 2023, 22:21
281
1

Тренер Шахтера: «Скауты Наполи интересовались несколькими нашими игроками»

По словам Карло Николини, они следили за Соломоном, Трубиным, Судаковым

05 января 2023, 22:12 | Обновлено 05 января 2023, 22:21
281
1
Тренер Шахтера: «Скауты Наполи интересовались несколькими нашими игроками»
ФК Шахтер Донецк. Карло Николини

Ассистент главного тренера «Шахтера» Карло Николини рассказал об интересе к игрокам донецкого клуба со стороны итальянского «Наполи»:

«Инсайдеры следят за сильными игроками, особенно если они молоды. У «Наполи» одна из лучших скаутских структур в Италии во главе с Кристиано Джунтоли. Они контактировали с нами раньше многих конкурентов, анализируя игроков.

О многих игроках они расспрашивали, но без официального предложения. Спрашивали не только о Мудрике, но и о Маноре Соломоне, Анатолии Трубине, Георгии Судакове. До этого интересовались Матвиенко и Коваленко, которые потом ушли в «Аталанту». Они хорошо следят за лучшими талантами».

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Шахтер Донецк Карло Николини Наполи Михаил Мудрик Манор Соломон Анатолий Трубин Георгий Судаков трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ Николай Матвиенко Виктор Коваленко Кристиано Джунтоли
Источник Calcionapoli24
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Комментарии 1
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Alex196
Так если посчитаешь то вроде в Шахтере скоро никого не останется .разве что Иван Петряк 
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