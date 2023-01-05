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Украина. Премьер лига
05 января 2023, 21:41 | Обновлено 05 января 2023, 21:50
380
0

Бывший футболист Вереса будет играть на Мальте

Форвард Роберт Гегедош будет выступать за клуб «Санта-Лючия» из Мальты

05 января 2023, 21:41 | Обновлено 05 января 2023, 21:50
380
0
Бывший футболист Вереса будет играть на Мальте
ФК Верес Ровно. Роберт Гегедош

Форвард Роберт Гегедош будет выступать за клуб «Санта-Лючия» из Мальты.

29-летний футболист подписал контракт на правах свободного агента.

Предыдущим клубом украинского форварда был армянский «Пюник» (10 матчей, 3 гола). Гегедош покинул «Верес» прошлой зимой.

Также Роберт поиграл за клубы «Металлист-2», «Кремень», «Говерла», «Минай», «Металлист 1925», «Перемога».

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Санта-Лючия Роберт Гегедош трансферы свободный агент Пюник
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