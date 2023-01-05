Украина. Премьер лига05 января 2023, 21:41 | Обновлено 05 января 2023, 21:50
380
0
Бывший футболист Вереса будет играть на Мальте
Форвард Роберт Гегедош будет выступать за клуб «Санта-Лючия» из Мальты
05 января 2023, 21:41 | Обновлено 05 января 2023, 21:50
380
0
Форвард Роберт Гегедош будет выступать за клуб «Санта-Лючия» из Мальты.
29-летний футболист подписал контракт на правах свободного агента.
Предыдущим клубом украинского форварда был армянский «Пюник» (10 матчей, 3 гола). Гегедош покинул «Верес» прошлой зимой.
Также Роберт поиграл за клубы «Металлист-2», «Кремень», «Говерла», «Минай», «Металлист 1925», «Перемога».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 05 января 2023, 11:11 0
ЧМ по хоккею U-20 пройдет в Канаде
Футбол | 04 января 2023, 22:19 6
Криштиану был дисквалифицирован в МЮ, когда выбил из рук фаната телефон
Футбол | 05.01.2023, 08:58
Футбол | 05.01.2023, 14:59
Биатлон | 05.01.2023, 15:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.01.2023, 21:09 5
03.01.2023, 19:00 12
04.01.2023, 13:03 1
04.01.2023, 15:12 38
05.01.2023, 04:40
04.01.2023, 18:11 1
04.01.2023, 23:19 7
05.01.2023, 00:21