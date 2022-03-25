ОФИЦИАЛЬНО. Гегедош покинул Украину и перебрался в Гурник Польковице

Нападающий днепровской «Перемоги», выступающей во Второй лиге Украины, Роберт Гегедош перешел в клуб второго дивизиона чемпионата Польши «Гурник» из Польковице.

Отмечается, что Гегедош стал футболистом польского клуба на правах свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона.

Примечательно, что в стан «Перемоги» Гегедош перебрался в январе из «Вереса», но не успел сыграть ни одного матча за команду во Второй лиге.

28-летний Гегедош является уроженцем Ужгорода Закарпатской области. По данным портала Transfermarkt, у него также есть паспорт гражданина Венгрии.

Напомним, в связи с военным положением, введенным на всей территории Украины, страну запрещено покидать военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.