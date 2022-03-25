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ОФИЦИАЛЬНО. Гегедош покинул Украину и перебрался в Гурник Польковице

У 28-летнего форварда есть также венгерское гражданство

  • 25.03.2022 16:14
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ОФИЦИАЛЬНО. Гегедош покинул Украину и перебрался в Гурник Польковице
© ФК Гурник Польковице

Нападающий днепровской «Перемоги», выступающей во Второй лиге Украины, Роберт Гегедош перешел в клуб второго дивизиона чемпионата Польши «Гурник» из Польковице.

Отмечается, что Гегедош стал футболистом польского клуба на правах свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона.

Примечательно, что в стан «Перемоги» Гегедош перебрался в январе из «Вереса», но не успел сыграть ни одного матча за команду во Второй лиге.

28-летний Гегедош является уроженцем Ужгорода Закарпатской области. По данным портала Transfermarkt, у него также есть паспорт гражданина Венгрии.

Напомним, в связи с военным положением, введенным на всей территории Украины, страну запрещено покидать военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    ALKOSruLKA, 25.03.2022 16:48
    0
    От і вся суть 2-го (3...4...) громадянства для країни. Як срати - то грамадянин, як захищати - то іноземець! Як податки платити - то там де вони нижчі....
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